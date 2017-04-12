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У НАТР новый председатель правления

Им назначен Марат Омаров.

12 апреля 2017 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Решением правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Марат Омаров назначен председателем правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (дочерняя организация Холдинга).

Марат Омаров

Марат Омаров начал трудовую деятельность бизнес-аналитиком в ИТ-компании «Digiet Limited». В разные годы работал советником министра экономического развития и торговли РК, министра экономики и бюджетного планирования РК, заместителем директора Департамента формирования тарифной и институциональной политики министерства национальной экономики РК, управляющим директором АО «Казахтелеком».

Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE). Имеет степень магистра социальных наук. Прошел обучение по программе «Инновации и предпринимательство» в Стэндфордской высшей школе бизнеса.