У НАТР новый председатель правления

В Алматы пройдет Extreme Forum 2017 На партнерской конференции Extreme Networks будут озвучены новости компании, а также представлены обновленные продукты и решения.

Ультрабук-гимнаст: ZenBook Flip Обзор ультрабука из младшего сегмента — Asus ZenBook Flip UX360CA, способного работать в различных режимах-положениях за счет специальной конструкции петель.

Marvel Kazakhstan стал дистрибьютором Polycom Согласно подписанному соглашению, компания Marvel получила право на поставку устройств видеоконференцсвязи Polycom на территорию Казахстана.

Финтех оказался единственной отраслью в Казахстане с трехзначными темпами роста В 2016 году кредитный портфель игроков рынка онлайн-кредитования вырос на 356% — до 8,9 млрд тенге.

В Казахстане открылся предзаказ смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ поступят в продажу в Казахстане в начале мая и будут представлены в расцветках: черный бриллиант, мистический аметист и желтый топаз.

Тройная выгода при бронировании путешествий на туристическом портале Банка Астаны Банк Астаны и онлайн-сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip запускают совместный туристический портал astanabank.onetwotrip.kz.