В Уральске прошел международный форум «Smart city-2017»

На форуме официально дан старт проекту «Smart city Uralsk — Умный город Уральск».

В Казахстане начинают развиваться Умные города. В Уральске на международном форуме «Smart city-2017» представители Финляндии, Франции, Казахстана и России рассказали о том, как работают Smart city в разных странах. На форуме официально был дан старт проекту «Smart city Uralsk — Умный город Уральск», передает «Литер».

На международной диалоговой площадке рассказали об организации систем «умного освещения» в городах. Таковое частично уже есть в Уральске — интенсивность света в фонарях на некоторых улицах города не первый год автоматически регулируется в зависимости от времени суток.

«В Западно-Казахстанской области проект Smart Uralsk 4.0 инициирован акиматом области как ответ на вызовы глобализации и урбанизации, а также с целью комплексной реализации концепции „умного города“ для создания привлекательных сервисов и решений для населения, бизнеса, здравоохранения, образования и науки», — заявили в пресс-службе акимата ЗКО. Предполагается, что «Умный город» объединит бизнес и власть, частные компании, образовательные учреждения для создания новых совместных ценностей, «зеленой экономики» и высоких технологий. Это сотрудничество должно создать открытую платформу для совместных программ и перехода от отдельных мер к целостному подходу. Ключевые цели проекта — повышение качества жизни населения, конкурентоспособности и эффективности управления, удовлетворение растущих запросов населения и потребностей города.

В рамках реализации проекта «Умный город Уральска» планируется модернизировать инфраструктуру и другие сферы жизнедеятельности города в соответствии с характеристиками Smart city, повысить уровень общественной безопасности, создать единую городскую сеть передачи данных и системы онлайн-мониторинга.

Основным приоритетом определен проект «Безопасный город» с установкой видеокамер на жизненно важных участках города. Второе направление — проект 2GIS — это доступность электронных приложений для смартфонов и планшетов горожан и гостей города, помогающих отслеживать работу общественного транспорта, находить нужные адреса городских объектов. Следующая цель — современное освещение городских улиц и дворов, предполагающее замену фонарей освещения на новые лампы с низким потреблением электроэнергии. Еще один приоритет — «электронные очереди» в учреждениях медицины. Этот проект уже реализуется в поликлиниках города. В 37 организациях функционирует медицинская информационная система (МИС), а также единый Call-центр. В 2017 году планируют внедрить медицинскую информационную систему в шести медицинских организациях. Власти также надеются модернизировать городскую ТЭЦ и переформатировать работу кооперативов собственников квартир. Оплату по коммунальным платежам уральцам предлагают перевести в единый цифровой формат по примеру Астаны. Уральцы в недалеком будущем будут получать единый платежный документ по всем сферам услуг.