О запрете смартфонов в госорганах высказался Багдат Мусин

Он предложил отказаться от удостоверений личности, водительских прав и техпаспортов на автомобили, заменив все это приложением в телефоне.

Глава комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Казахстана Багдат Мусин предложил отказаться от удостоверений личности, водительских прав и техпаспортов на автомобили, заменив все это приложением в телефоне. Об этом он заявил в ходе выступления в Академии госуправления при Президенте Республики, передает Tengrinews.kz.

По его словам, за счет экономии на выпуске этих документов можно обеспечить все население РК поголовно смартфонами: «Если мы хотим показать, что мы цифровая страна, мы должны отказаться. Казахстанец, кроме как сотового телефона, носить с собой ничего не должен. Дешевле купить смартфон каждому жителю, чем вот эти документы выпускать. Каждый стоит по пять-десять тысяч тенге, его себестоимость. Если взять себестоимость, можно подарить каждому гражданину смартфон. В нем будет зашита программа от государства».

Багдат Мусин также отметил, что против введенного в госорганах запрета на смартфоны: «Век цифровых технологий наступил, а мы еще смартфоны запрещаем проносить в госорганы. Я это не понимаю. Есть иные методы, которые способствуют информбезопасности. Спецслужбы должны использовать тот тренд, что у каждого есть смартфон. Пусть научатся использовать это как плюс, а не искать минусы».