Около 75 процентов киберпреступлений в 2016 году не раскрыты

В МВД РК отмечают, что большая часть уголовных дел по киберпреступлениям приостанавливается из-за отсутствия подозреваемых.

Полицейские приостановили досудебное расследование около 75% уголовных дел по киберпреступлениям из-за того, что не смогли найти подозреваемых, передает CA-NEWS. Ранее в МВД РК сообщали, что в 2016 году зарегистрировано 36 фактов хищения денежных средств со счетов финансовых институтов хакерами. Из них три уголовных дела направлены в суд, фигуранты осуждены на различные сроки, по четырем делам прекращено производство в порядке статьи 35, части 1 пункта 12 УПК РК («Обстоятельства, исключающие производство по делу в отношении лица, подлежащего освобождению от уголовной ответственности в силу положений УК РК») и два дела находятся в производстве.

«Сроки досудебного расследования по 27 фактам прерваны по статье 45, части 7 пункта 1 УПК РК („Сроки досудебного расследования прерываются в случаях неустановления лица, совершившего уголовное правонарушение“). При поступлении какой-либо информации производство по данным уголовным делам будет возобновлено», — сообщили в МВД РК, отвечая на официальный запрос.

Подробности дел, имена потерпевших и масштабы взломов, а также суммы хищений или убытков не разглашаются. Ранее в МВД сообщали, что в 2016 году за совершение уголовных правонарушений, связанных с хищением различных форм собственности с использованием информационных систем, в Алматы были задержаны члены преступной группы в составе 20 человек. Из них два хакера в январе 2017 года приговорены к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Еще 13 сообщникам назначено реальное наказание в виде лишения свободы на различные сроки от семи до трех с половиной лет с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с компьютерными технологиями. Пятеро осуждены условно с применением статьи 63 УК РК в связи с возмещением ими ущерба потерпевшим. На весь период условного осуждения установлен пробационный контроль. Как сообщали ранее представители одной потерпевшей компании, их деньги перевели посредством хакерской программы, которая была незаконным образом установлена на компьютер фирмы.

«Сумма была переведена как безвозмездная материальная помощь некоему лицу, который, как мы потом выяснили, оказался шашлычником. Мы написали заявление в банк. Подключились правоохранительные органы», — сообщила представитель компании.

Также ранее сообщалось о том, что два жителя Алматинской области стали жертвами хакеров. Киберпреступники украли у них деньги через онлайн-банкинг. За последние несколько недель были подвержены атакам мошенников шесть казахстанских банков: Народный банк Казахстана, Qazkom, Альфа-банк, Сбербанк, Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит. Как сообщили в Министерстве информации и коммуникаций РК, большинство инцидентов связаны с атаками на клиентов онлайн-банкинга http://profit.kz/tags/internetbanking/ и один инцидент был нацелен непосредственно на сам банк.