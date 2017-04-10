Как работает солнечная электростанция в Капшагае

Солнечная электростанция занимает площадь 6 га и состоит из 25 рядов фиксированных конструкций.

Проектная компания фонда «Казына капитал менеджмент» продемонстрировала результаты первой в СНГ инновационной установки энергоаккумулирующих систем EnergyPod в Капшагае, передает Sputnik Казахстан. Солнечная электростанция занимает площадь 6 га и состоит из 25 рядов фиксированных конструкций, 61 трекерной установки (системы слежения за солнцем). Общее количество фотоэлектрических модулей достигает восьми тысяч единиц.

В 2016 году объем выработки составил 3 228 тысяч кВт/ч, что предотвратило более 1 665 тонн выбросов СО2 в атмосферу. По словам генерального директора ТОО «Primus power Казахстан» Руслана Ракымбая, компания совместно с «Samruk-Green Energy» реализовала пилотный проект на 2 МВт солнечной электростанции в городе Капшагай.

«Для чего эта установка нужна здесь в Капшагае? У них установлены солнечные панели мощностью 2 МВт, она напрямую подсоединена к сети, то есть они получают солнечное излучение, генерируют электроэнергию, и эта электроэнергия уходит через подстанцию в сеть. Но, как мы все знаем, предсказать солнце очень тяжело, бывает, что туманы накрывают полностью, что предотвращает попадание солнечных лучей на панель. Система, которая принимает электроэнергию, это — подстанции, трансформаторы, линии электропередач, они подвержены негативным колебаниям, им необходимо, чтобы генерация электроэнергии была стабильной, но мы не можем обеспечить стабильность солнечной энергии, эти колебания очень негативно влияют на сетевую инфраструктуру. Чтобы этого избежать, во всем мире применяют понятие Energy storage, то есть хранение электроэнергии. Наша технология EnergyPod для этого и сделана, чтобы мы эти „пропадания“ балансировали», — отметил Руслан Ракымбай.

В свою очередь, директор департамента инвестиционных фондов «Казына капитал менеджемент» Ермек Оспанов отметил, что в проект было проинвестировано порядка 7 миллионов долларов.

«Инвестиции были направлены на реализацию проекта по строительству в Казахстане энергоаккумулирующих систем промышленного класса. Мы высоко оцениваем значимость проектной компании Primus Power и считаем его прорывным проектом в энергетической отрасли Казахстана», — сказал Ермек Оспанов.

Начальник солнечной электростанции Станислав Яковлев сообщил, что на протяжении года на электростанции проводились испытания по четырем основным режимам с выделением не менее 30 дней на каждый из режимов в условиях реального времени. В конце тестирования было выявлено, что ввиду малой установленной мощности общий эффект системы оказался недостаточным по сравнению с общей выработкой солнечной электростанции. Поэтому рекомендуется установка энергоаккумулирующих систем на станции с большей мощностью и емкостью, а также системы интеллектуального энергоменеджмента.