Агентство по делам госслужбы предложило бороться с коррупцией с помощью ИТ

Решение проблемы ведомство видит в использовании электронного аудита для проведения проверок.

Противостоять преступной деятельности в службах государственного аудита и финансового контроля с помощью информационных технологий предлагает антикоррупционное агентство Казахстана, сообщает Digital Report.

Представители агентства РК по делам госслужбы, раскрывая коррупционные схемы в госструктурах республики, которые сами должны осуществлять аудит и контроль других, как частных, так и государственных объектов, отмечают, что всем рискам такого рода способствует несовершенство системы госорганов. В первую очередь решение проблемы они видят в использовании ИТ-систем для проведения проверок. Например, предлагается заменить все прямые контакты аудиторов с должностными лицами проверяемых структур, во время которых и происходит обычно дача взяток за положительное решение той или иной проблемы, на электронный аудит.

После выборочного мониторинга сайтов органов государственного аудита было выявлено, что на веб-ресурсах счетного комитета и ревизионных комиссий городов Астаны, Алматы, Карагандинской и Джамбульской областей отсутствуют аудиторские отчеты, аудиторские заключения и отчеты внутреннего аудита, а у комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов и его территориальных департаментов вообще нет официальных сайтов. Более того, данные по деятельности Комитета внутреннего государственного аудита, которые опубликованы на официальном ресурсе минфина, датированы 2015 годом.

В 2016 году Казахстан в рейтинге Transparency International «Индекс восприятия коррупции» занял 131 позицию наравне с Россией и Украиной.