UTTC расскажет в Алматы о построении сетевой инфраструктуры и ее безопасности

Конференция «Объединяя мир: новые решения для нового поколения» соберет лидирующих поставщиков решений.

20 апреля в Алматы группа компаний UTTC проведет партнерскую конференцию «Объединяя мир: новые решения для нового поколения». Конференция соберет представителей лидирующих поставщиков решений для организации качественной сетевой инфраструктуры и обеспечения ее безопасности.

В мероприятии примут участие представители HPE Aruba, Mimosa Networks, Ubiquiti Networks, Corero Network Security, RedLine и Skylane Optics. Они расскажут о современных беспроводных решениях, построении оптоволоконных сетей, представят решения для ИТ-безопасности, включая отражение DdoS-атак.

Программа конференции

09:00 — 09:30 Регистрация участников. Приветственный кофе.

09:35 — 09:40 Приветственное слово от группы компаний UTTC. Ерлан Мейрамбаев, директор по продажам, UTTC.

09:45 — 11:15 Обзор беспроводных решений: Ubiquiti, RedLine, Mimosa. Вадим Скуйбида, продакт маркетинг директор UTTC.

11:15 — 11:30 Перерыв на кофе.

11:30 — 13:00 Skylane Optics — оптоволоконная сеть родом из Бельгии. Филипп Боул, управляющий директор Skylane Optics.

13:00 — 14:00 Обед

14:00 — 15:30 Corero Network Security. Отражая современные DdoS-атаки. Гвидо Эррой, региональный директор по продажам, Corero.

15:30 — 15:45 Перерыв на кофе.

15:45 — 16:45 HPE Aruba ClearPass — универсальная платформа для ИТ безопасности. Михаил Рукосуев, региональный менеджер по технической поддержке продаж, HPE Aruba.

16:45 — 18:00 Общение со спикерами и участниками. Окончание конференции.

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации. Для этого необходимо отправить контактные данные (ФИО, компания, должность, номер телефона, e-mail) на электронную почту.

C 2002 года группа компаний UTTC занимается продвижением инновационных решений в области IT и поставкой высококачественного телекоммуникационного оборудования на рынках Украины и СНГ. Работа компании основана на двух направлениях: классическая и проектная дистрибуция. Ключевой принцип UTTC — стремление максимально компетентно информировать партнеров о возможностях и особенностях приобретаемого IT-оборудования и решений.