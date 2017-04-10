Уже с апреля каждый выпускаемый автомобиль будет оснащен системой дистанционного управления со смартфона.

«Азия Авто» приступает к внедрению технологий Connected Car и Big Data — с апреля 2017 года каждый выпускаемый автомобиль будет оснащен телематическим устройством, которое свяжет в единую сеть автомобиль, смартфон владельца и сервисный центр, передает «Курсив».

Как отметили представители компании, технологические решения Connected Car («подключенный автомобиль») сегодня входят в число наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений движения глобальной автоиндустрии. Бум «подключенных автомобилей» стал результатом пересечения трех технологических трендов: Интернета вещей, Big Data и развития программного обеспечения для автобизнеса. Уже сегодня «подключенные автомобили» открывают широкий спектр возможностей, которые сделают вождение более эффективным, безопасным и удобным.

С апреля 2017 года каждый автомобиль, выпускаемый «Азия Авто», будет поддерживать обширный функционал Connected Car, владельцы автомобилей смогут дистанционно управлять ими с помощью смартфона. Телематическая система позволит дистанционно следить за техническим состоянием автомобиля, завести/заглушить двигатель, открыть багажник, видеть статусы дверей автомобиля, отслеживать скорость, температуру снаружи и внутри автомобиля, подать сигнал и выполнить многие другие команды. Все это — при помощи мобильного приложения на экране личного смартфона. В систему также встроена охранная сигнализация — в случае эвакуации или удара система мгновенно оповестит о происшествии. Машина сможет передать владельцу и информацию о своем местонахождении, сообщит о превышении скорости или выезде за пределы обозначенной зоны.

«Согласно прогнозам, уже к 2020 году каждый пятый автомобиль в мире будет подключен к информационным сетям. „Подключенные автомобили“ — одно из основных направлений развития транспортной системы будущего. Именно на базе технологий Connected Car строятся проекты беспилотных автомобилей. Дистанционная диагностика, интеллектуальные системы безопасности и контроля расхода топлива, принципиально новый уровень комфорта — все это будет доступно нашим клиентам», — заявил Ерик Сагымбаев, президент АО «Азия Авто».