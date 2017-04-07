В Уральске планируется реализовать проект Smart City

Компания «Бизнес Оулу» выступает основным интегратором по внедрению элементов проекта.

В рамках форума Smart City 2017 акимат Уральска и компания «Бизнес Оулу» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Strategy2050.kz со ссылкой на акимат ЗКО, в рамках которого планируется совместная реализация проекта Smart City Uralsk. Стороны заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в рамках реализации проекта, в том числе стратегических международных вендоров.

Компания «Бизнес Оулу» выступает основным интегратором по внедрению элементов проекта в части «Безопасный город»: интеллектуальная транспортная система, система общественной безопасности, электронное билетирование и другие проекты. Выступает частично инвестором по определенным проектам по модели государственно-частного партнерства. Первым элементом внедрения Smart City Uralsk станет проект «Интеллектуальная система городского и дорожного видеонаблюдения «Сергек-Орал».