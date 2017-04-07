В Казахстане запущено мобильное приложение с доступом к отечественной музыке и кино

Первый казахстанский стриминговый сервис DAR Play предоставит пользователям доступ к обширной библиотеке фильмов и музыки.

IT-компания DAR представила первый казахстанский стриминговый сервис с доступом к обширной библиотеке казахстанских и зарубежных фильмов и музыки.

В ходе презентации было отмечено, что одна из острых проблем казахстанского интернета — отсутствие легального локального музыкального и видео-контента. Сервис DAR Play призван решить эту проблему. Работа над сервисом была начата в конце 2016 года. Размер инвестиций составил свыше 900 млн тенге.

«Наша цель — с помощью технологий развивать культуру потребления качественного контента и предоставить всем казахстанцам доступ к кино и музыке. Мы также даем возможность правообладателям зарабатывать на своем творчестве, а потребителям — просто и удобно слушать музыку и смотреть фильмы в лучшем качестве», — прокомментировал новость Алидар Утемуратов.

На данный момент пользователям DAR Play доступно более 19 тысяч полнометражных фильмов, мультфильмов и сериалов, а также 2,2 млн песен от 100 тысяч исполнителей со всего мира. Ожидается, что концу года библиотека DAR Play вырастет до 3 млн треков и 45 тыс. кинофильмов.

В DAR Play предоставлена видеопродукция крупнейших киностудий, среди которых Warner Brothers, Paramount Pictures, Fox, «Мосфильм» и другие. Пользователям доступна музыка от крупнейших лэйблов звукозаписи, среди которых Universal Music Group и Warner Music Group. В настоящее время обсуждается возможность размещения в DAR Play фильмов студии «Казахфильм». В DAR Play пользователи уже могут посмотреть фильмы Акана Сатаева, Нуртаса Адамбая, Аскара Бисембина. К концу года количество казахстанских фильмов достигнет 300.

В настоящее время DAR Play доступен в качестве мобильного приложения на платформах iOS и Android. В мае будет запущена Web-версия для персональных компьютеров и ноутбуков. Летом планируется запуск приложений для SmartTV и планшетов.

В скором времени DAR Play запустит собственное бесплатное интернет-радио, эфир которого будет состоять из композиций преимущественно казахстанских исполнителей. Также начато производство собственного видео-контента, который будет доступен пользователям на эксклюзивной основе.

В DAR Play работает модель ежемесячной подписки, отдельно на музыку и на видео. Стоимость подписки на казахстанское видео и мировое кино составляет 999 и 1290 тенге в месяц соответственно. Стоимость подписки на всю музыку составляет 899 тенге в месяц. Для новых пользователей DAR Play действует бесплатный период на весь контент сроком 1 месяц. В настоящее время оплатить подписку можно платежной картой непосредственно в приложении через AppStore и Google Play. В скором времени будут добавлены другие возможности оплаты.