Казахстанские сайты снова подверглись хакерской атаке

По мнению специалистов, Казахстан «накопил» критическую массу информационных ресурсов и сервисов, которые будут подвергаться массовым атакам в возрастающем порядке.

Центр анализа и расследования кибератак сообщает о том, что службой мониторинга Cert.kz зафиксирован очередной неофициальный визит группы Anonymous Fox на сервер АО «Казахтелеком» 82.200.204.2, по итогам которого дефейсу подверглись 77 сайтов. Последствия визита устраняются.

«Как написано в приветственном обращении группы, оставленном на сайтах — „Sorry, we were here to deliver a message, not for acts of sabotage. Thanks for understanding“. Перефразируя цитату из известного фильма, можно сказать, что вежливость — главное оружие хакера. Об этом свидетельствуют не только такие послания с извинениями, но и очень большая клиентоориентированность распространителей ransomware, которые предлагают своим „клиентам“ максимально гибкие и удобные условия оплаты за зашифрованные или удаленные данные. К сожалению, в целом наблюдается устойчивый рост количества инцидентов ИБ с начала года. Прогнозы специалистов о том, что Казахстан „накопил“ критическую массу информационных ресурсов и сервисов, которые будут подвергаться массовым атакам в возрастающем порядке, подтверждаются», — отметили в ЦАРКА.

По озвученным данным за последнюю декаду марта только дефейсам подверглись 95 сайтов в зоне .kz. Отмечается, что сводная статистика количества инцидентов за истекший период будет опубликована в ближайшее время.