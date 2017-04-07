Продлить действие электронной цифровой подписи можно онлайн

Перевыпустить ЭЦП таким способом возможно лишь до истечения срока ее действия.

Перевыпустить электронно-цифровую подпись можно в режиме онлайн без посещения отделения госкорпорации «Правительство для граждан» (ЦОН). Сервис доступен на сайте Национального удостоверяющего центра РК. При этом важно отметить, что перевыпустить ЭЦП таким способом возможно лишь до истечения срока ее действия. В ином случае пользователю необходимо будет обратиться в ЦОН.

Для продления ЭЦП пользователю нужно войти в Личный кабинет на сайте НУЦ РК, авторизовавшись с помощью еще действующей ЭЦП. В появившемся меню нажать на «Получить ЭЦП», затем выбрать свой ключ для подписи, указав место его хранения, и кликнуть «Сохранить». Далее предлагается ознакомиться с пользовательским соглашением и указать свою электронную почту и населенный пункт. В этой же форме получатель указывает место для хранения новой ЭЦП (в файловой системе, на Казтокене и т.д.) и нажимает «Подать заявку», ее он подписывает действующей ЭЦП. После этого необходимо обновить страницу, на которой отобразится статус «Выпущены регистрационные свидетельства (сертификаты) по заявке», нажать «Загрузить сертификаты». На этом процесс получения новой электронной подписи завершен.

Ознакомиться с инструкциями по получению и продлению ЭЦП можно также на портале электронного правительства eGov в соответствующем разделе на главной странице.

Срок действия ЭЦП составляет 1 год со дня выпуска, по истечении данного периода подпись является недействительной. По информации НУЦ РК, такой срок установлен с целью обеспечения стойкости и безопасности криптографических ключей, а также для поддержки актуальности и оптимального размера списка отозванных ЭЦП.