Нацбанк Кыргызстана сосредоточится на развитии электронных платежных систем

Определено основное направление развития на среднесрочную перспективу, начать предлагается с модернизации законодательства.

Платежные системы играют большую роль в экономике государства. От их безопасного, надежного и быстрого функционирования зависит устойчивое развитие страны. В Кыргызстане наблюдается активное развитие платежных систем, в особенности сервисов так называемых быстрых розничных платежей. Этот сегмент стремительно наполняется новыми игроками и становится привлекательным для Национального банка Кыргызстана (НБКР), который уделяет этому все больше внимания. На прошедшей конференции, посвященной 25-летию НБКР, инновациям и системам розничных платежей, был выделен отдельный блок, где обсуждались перспективы развития этой сферы в стране, передает Digital Report.

Розничные платежи — это то, с чем каждый сталкивается в повседневной жизни, говорит начальник отдела анализа и развития платежных систем управления платежных систем НБКР Айбек Султаналиев. «В последние годы сфера розничных платежей является именно той областью в рамках сектора банковских услуг, где наиболее активно внедряются самые различные технологии и продукты, новые модели бизнеса и стартапы», — считает он.

Глава одной из платежных систем Кыргызстана считает, что рынок розничных платежей имеет положительную динамику развития в стране. «Сегодня платежные системы активно развиваются, появляются новые игроки, интерес к данной отрасли растет. Заинтересованность со стороны поставщиков услуг и товаров растет также, как заинтересованность населения. На дворе 21 век, и люди ценят свое время как никогда ранее, все можно делать удаленно или по дороге. Платежные системы дают такую возможность населению», — поделился мнением руководитель компании «Мобильник» Адилет Боотаев.

Большую роль в банковском секторе, как известно, играют электронные переводы по банковским картам. В Кыргызстане на сегодня действуют одна национальная платежная карточная система «Элкарт» и 5 международных. «Система розничных платежей по банковским платежным картам демонстрирует устойчивую положительную динамику развития. Сегодня в обращении находится свыше 1,6 млн банковских карт, из них свыше 600 тыс. — национальных платежных карт. Их прием и обслуживание обеспечивается более чем 1300 банкоматами и более 7 тыс. платежных терминалов, расположенными по всей территории республики. За 2016 год по банковским картам было проведено более 25 млн транзакций на общую сумму свыше 120 млрд сомов (более $1,7 млрд по среднегодовому курсу НБКР за 2016 год)», — пояснил Айбек Султаналиев. Для сравнения, в 2015 году в стране обращалось 1,2 млн банковских карт, было установлено 1236 банкоматов и 6054 терминала, через 20 млн транзакций было переведено 100 млрд сомов.

Неудовлетворенный спрос в части розничных удобных и доступных инструментов по платежам поспособствовал появлению новых игроков на рынке, которые внедрили систему быстрых розничных платежей. По системам быстрых (моментальных) розничных платежей в настоящее время в Кыргызстане осуществляют деятельность 21 юридическое лицо, которые имеют лицензии Национального банка Кыргызской Республики — 19 лицензий на право осуществления деятельности оператора платежной системы и 20 лицензий на право осуществления деятельности платежной организации.

Что касается электронных денег в Кыргызстане, то сегодня 6 коммерческих банков имеют дополнительные лицензии НБКР на право выпуска электронных денег. «В КР действует 3 локальные системы электронных денег — „Элсом“, „Мобильник“ и „Умай“. В Кыргызстане установлено только около 20 POS-терминалов, поэтому имеются большие возможности для дальнейшего развития сегмента. Покупку товаров и услуг в интернете также можно оплачивать посредством электронных денег. За 2016 год общий объем оплаты за товары и услуги с помощью электронных денег составил около 300 млн сомов (примерно $4,3 млн), общее количество — свыше 1,5 млн платежей», — отметил представитель Нацбанка.

Однако стремительное развитие сектора требует изменений в законодательстве. По словам экспертов, для полноценного, скорейшего и качественного развития платежных систем в Кыргызстане необходима поддержка не только Национального банка, но и других государственных органов, а также правительства. «Предоставление возможности платежным организациям напрямую принимать платежи, такие как: государственные платежи, бюджетообразующие платежи, оплату госпошлин и сборов, также недопущение двойных стандартов при регулировании данной отрасли — это то, над чем необходимо сейчас работать для развития рынка платежных систем», — считает Адилет Боотаев.

Кроме того, активные игроки рынка предлагают НЦКБ заняться развитием технологии блокчейн, которая могла бы решить ряд существующих проблем. «Если Национальный банк начнет работу в этом направлении, то мы смогли бы обезопасить всех участников финансового рынка. Это бы позволило полностью аутентифицировать всех пользователей удаленно, тем самым сократить наши издержки. Сегодня это очень дорогостоящий процесс. Банки вынуждены нести огромные операционные расходы, для того чтобы постоянно идентифицировать клиентов при проведении каждой операции. При этом это определение, по требованию Нацбанка, должно происходить физически. Развитие технологии блокчейн и появление соответствующей нормативной базы позволят не только удаленно идентифицировать пользователя, но также отказаться от нотариальных услуг. Не нужен будет посредник для того, чтобы аутентифицировать клиента», — предложил руководитель розничной деятельности Кыргызского инвестиционно-коммерческого банка Талантбек Омуралиев.

Для модернизации регуляторного сопровождения развития электронных платежей в стране рассматриваются сразу несколько документов. «Сфера розничных платежей будет все больше развиваться, для этого НБКР совместно с банковским сектором и госорганами взаимодействуют и предпринимают определенные шаги. В настоящее время идет общественное обсуждение проекта Временного Положения „О специальном режиме внедрения банковских инновационных услуг в Кыргызской Республике“. Кроме того, разрабатывается документ об основных направлениях развития платежной системы Кыргызской Республики на 2018-2020 годы и государственная программа по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы», — рассказал о планах Айбек Султаналиев.