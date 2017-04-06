Абоненты Beeline первыми увидят седьмой сезон «Игры Престолов»

Каждый эпизод будет доступен для просмотра в день премьеры без задержки во времени.

Beeline Казахстан сообщает об уникальной возможности, которая будет доступна для клиентов компании — просмотр седьмого сезона популярного сериала «Игра Престолов» в числе первых. Это стало возможным благодаря запуску портала Amediateka.beeline.kz в феврале 2017 года.

Премьера нового сезона «Игры Престолов» состоится 17 июля 2017 года. Каждый эпизод будет доступен для просмотра в день премьеры без задержки во времени, на русском языке или с субтитрами. Напомним — долгожданный сезон будет состоять из семи серий длительностью от 50 до 70 минут.

«Партнерство с ведущим онлайн-сервисом Amediateka позволяет предоставить нашим клиентам уникальную возможность посмотреть продолжение нашумевшего сериала первыми. Для просмотра новых эпизодов достаточно будет открыть приложение на смартфоне. Уверен, что в день премьеры абоненты Beeline оценят эту возможность и будут довольны», — прокомментировал новость Евгений Настрадин — коммерческий директор по развитию массового рынка Beeline Казахстан.

Сервис Amediateka доступен в виде приложений на платформах Android версии 4.0 и выше, iOS версии 7.0 и выше, Windows Phone, Samsung SMART TV, LG WEB OS TV и Philips SmartTV. Весь контент представлен в формате Full HD. Стоимость подключения составляет 0 тенге. Чтобы получить доступ к онлайн-сервису Amediateka, необходимо набрать команду *205# или отправить SMS-сообщение с текстом «DA» на номер 525.

Сериал «Игра Престолов» создан телеканалом HBO по роману «Песнь Льда и Пламени» американского писателя и сценариста Джорджа Р. Р. Мартина. Первые шесть сезонов уже доступны клиентам Beeline для просмотра на Amediateka.beeline.kz. 30 марта 2017 года телеканал HBO опубликовал первый трейлер седьмого сезона «Игры Престолов».