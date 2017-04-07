Казахстанцы осваивают устройства Интернета вещей

Респонденты назвали уже имеющиеся IoT-устройства, а также интересующие их «умные» девайсы.

Антивирусная компания ESET провела опрос, посвященный Интернету вещей. Казахстанские респонденты назвали уже имеющиеся IoT-устройства, а также интересующие их «умные» девайсы. Опрос проводился в ноябре 2016 года. В нем приняли участие около 200 посетителей портала «Мы ESET» из Казахстана. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

Выяснилось, что у 60% респондентов уже есть Smart TV, 43% казахстанцев пользуются игровыми приставками с доступом в интернет, а 18% завели себе носимые гаджеты («умные» часы, фитнес-трекеры и другие «маленькие» устройства).

Сравнительно новые устройства интернета вещей, которые только выходят на массовый рынок, имеют хорошие шансы на успех в Казахстане. Участников опроса ESET больше всего интересуют всевозможные решения для «умного дома»: системы безопасности (54%), интеллектуальное управление освещением (49%), климат-контроль (27%). Востребованы и интеллектуальные бытовые приборы — 34% казахстанцев приобрели бы робот-пылесос, 15% — стиральную машину, 12% — «умную» кофеварку с возможностью дистанционного управления через интернет. В то же время многие казахстанцы «умным домом» не ограничиваются — немало респондентов мечтают об «умных» автомобилях (46%).

«Большинство устройств „умного дома“ подключается к интернету при помощи Wi-Fi роутера. Проблема в том, что домашние роутеры небезопасны — на 15% устройствах установлены слабые пароли, еще 7% имеют уязвимости программного обеспечения. Это ставит под угрозу безопасность домашней сети», — отметили в ESET.