Altel запустил в коммерческую эксплуатацию технологию LTE-Advanced

Технология гарантирует более заметные скоростные характеристики по сравнению со стандартом LTE.

Altel объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию технологии LTE-Advanced (4G+). Технология позволяет загружать данные со скоростью до 225 мбит/с, в зависимости от технических характеристик устройств абонента и зоны покрытия. Этот стандарт высокоскоростного мобильного интернета стал доступен в 12 городах Казахстана — Астане, Алматы, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Таразе, Кызылорде, Кокшетау, Талдыкоргане, Семее, Павлодаре, Костанае и Петропавловске.

«Запуск стандарта LTE-Advanced стал возможен благодаря объединению 2 несущих частот (Carrier Aggregation), что способствует расширению пропускной способности канала связи между базовой станцией и абонентом. Одновременное использование двух несущих позволяет задействовать более широкую полосу частот и, как следствие, увеличить скорость передачи данных», — отметили представители Altel.

Помимо увеличения скорости передачи данных, к преимуществам LTE-Advanced относятся оптимальное использование частотного ресурса, который является ограниченным, а также повышение эффективности использования радиоресурсов оператора. Последнее увеличивает емкость сектора и улучшает абонентский опыт. Например, если абонент попал в перегруженный сектор на одном частотном диапазоне, то он может быть сразу обслужен в другом частотном диапазоне.

«В начале этого года многие абоненты Altel могли заметить на своих мобильных устройствах появление значка 4G+. Этому способствовала долгая работа по агрегации частот, которая длилась с декабря прошлого года. Для запуска мы сосредоточились на городах, где живет большинство наших абонентов. В настоящее время в этих городах мы обеспечиваем почти 100% покрытия LTE-Advanced. В мае технология будет также доступна в Караганде, Атырау, Актобе, Актау и Уральске. Напомню, эта технология, гарантирует куда более заметные скоростные характеристики по сравнению со стандартом LTE — на загрузку даже самых „тяжеловесных“ файлов уходит гораздо меньше времени. Внедрение LTE-Advanced можно считать первым шагом к разворачиванию технологии Voice over LTE в нашей стране», — прокомментировал Болатбек Толкунов, заместитель технического директора Altel и Tele2.

В настоящее время технологией можно пользоваться в основном на флагманских моделях основных производителей — Apple, Samsung, Huawei, Sony и т.д.

LTE Advanced (4G+) является самым последним беспроводным стандартом связи четвертого поколения в коммерческой эксплуатации, его утверждение произошло в марте 2011 года. Абонентам технология стала доступна в октябре 2012 года. На сегодняшний день технология используется в 76 странах мира. В СНГ Казахстан стал вторым рынком после России, где развернули стандарт LTE-Advanced.