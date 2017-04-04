Казахстан ускоряет переход к «зеленой экономике»

За 2016 год возобновляемые источники энергии выработали на 32% больше электроэнергии, однако доля ВИЭ к общей выработке остается менее 1%.

За 2016 год выработка электроэнергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане увеличилась на 32% до 928 млн кВтч. Установленные мощности ВИЭ увеличились на 18% до 296 МВт, сообщает Finprom.

На сегодняшний день электроэнергия некоторых стран, таких как Коста-Рика, Уругвай и пр. уже на 95-100% генерируется от ВИЭ. Крупнейшие корпорации, такие как Google, Apple, Microsoft и все их филиалы также переходят на ВИЭ. В Казахстане же данный уровень пока не превышает 1%, поднявшись с 0,77% в 2015 году до 0,98% на конец 2016 года. Остальные 99% электроэнергии Казахстан получает от традиционных источников. Из них 79% — топливные электростанции, 12% — гидроэлектростанции и 8% — газотрубные.

Согласно отчету REN21, доля ВИЭ в мировом производстве электроэнергии в 2015 году составила 23,7%. Из них 16,6% приходится на малые ГЭС, 3,7% на ветряную энергию, 2% на биоэнергетику и 1,2% на солнечную энергию.

Концепция «зеленой экономики» предусматривает до 2020 года увеличение доли ВИЭ до 3% в общем объеме генерации электроэнергии в стране, к 2030 году до 10%, а к 2050 году включая альтернативные источники энергии до 50%.

Показатели ВИЭ в РК

За 2016 год малые ГЭС выработали 577,2 млн кВтч, что на 10% больше 2015 года. Ветровые электростанции превысили производство 2015 года в 2 раза, выработав 262 млн кВтч. Солнечные электростанции увеличили выработку на 85% до 86,8 млн кВтч. Биоэлектростанции нарастили производство энергии в 4 раза до 1,9 млн кВтч.

Установленная мощность малых ГЭС увеличилась на 14% и составила 139,9 МВт за 2016 год. Мощность ВЭС увеличилась на 37% до 98,2 МВт, СЭС на 0,4% до 57,3 МВт. Мощность БЭС осталась прежней — 0,4 МВт.

Согласно плану мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики, в Казахстане к 2020 году будет работать 106 объектов ВИЭ общей мощностью 3054,55 МВт. В 2017-2018 году будет введено в эксплуатацию еще 18 ВЭС, 13 ГЭС и 7 СЭС.

Переход к «зеленой экономике» учитывается и в расходах республиканского бюджета. Расходы РБ на ВИЭ и окружающую среду резко увеличиваются. За минувший год из РБ было выделено в общей сумме 299 млн тенге с ростом в 51% к 2015 году. В том числе на реализацию концепции по переходу к «зеленой экономике» и программы партнерства «Зеленый Мост» было выделено 162 млн тенге с ростом в 167% к 2015 году. Основные затраты пришлись на реализацию двух проектов по информированию потенциальных партнеров о программе партнерства «Зеленый мост», а также на реализацию трех демонстрационных пилотных проектов по применению солнечной энергетики. В Алматинской области установлены солнечные панели для проживания животноводов в КХ «Тансары» (Балхашский район), установлено два ветро-солнечных генератора в Кызылординский области, и еще один генератор в Мангистауской области.

На сокращение выбросов парниковых газов было выделено 137 млн тенге, как и годом ранее. По плану в 2016 году предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году не должен превышать 83%. Конечный результат составил 313 млн тонн СО2-экв-та или 80,5% к уровню 1990 года.

Тем временем расходы РБ на топливно-энергетический комплекс ежегодно сокращаются в среднем на 13%. За 2016 год расходы на ТЭК составили 63 млрд тенге со спадом в 21% к 2015 году.

Для реализации концепции «зеленой экономики» в марте 2017 года совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) вводится в действие проект по содействию в развитие ВИЭ РК, финансируемого Фондом чистой энергии. По проекту АБР окажет техническую поддержку казахстанской энергетической компании KEGOC усилить свой потенциал в планировании энергосистем для интеграции возобновляемых источников энергии в национальную сеть. Стоимость проекта составляет $1,4 млн, из которых средства Фонда составляют $1 млн и остальные $400 тыс. предоставляет KEGOC.