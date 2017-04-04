Tele2: Теперь мы переносим все

Акция действительна для абонентов нескольких тарифных планов.

Вслед за инициативой Activ по переносу остатков интернет-трафика на следующий месяц, Tele2 также объявил о том, что не сжигает остатки трафика. С 3 апреля неизрасходованные минуты и интернет больше не сгорают после списания новой абонентской платы у абонентов тарифных планов «Просто Старт Архивный», «ПРОСТО Старт», «ПРОСТО Супер» и «ПРОСТО Экстра».

При своевременном внесении абонентской платы, неиспользованные в текущем периоде ресурсы по тарифному плану (минуты, SMS и интернет трафик), бесплатно переносятся и могут быть использованы до конца следующего периода.

Условия акции:

— Срок действия перенесенных ресурсов (минуты, SMS и интернет трафик) равен сроку действия текущей абонентской платы.

— Перенос неиспользованных ресурсов (минуты, SMS и интернет трафик) осуществляется только от предыдущего периода и на один следующий период.

— В случае досрочного переподключения тарифного плана неиспользованные в текущем периоде ресурсы по тарифному плану (минуты, SMS и интернет трафик), бесплатно переносятся и могут быть использованы до конца следующего периода.

— В случае просрочки оплаты абонентской платы в установленный срок перенос неиспользованных ресурсов (минуты, SMS и интернет трафик) не осуществляется.

— При смене тарифного плана неиспользованные в текущем периоде ресурсы (минуты, SMS и интернет трафик) на следующий период не переносятся.