Как молодым казахстанцам запустить стартап мирового уровня

По программе Smart Zholy финалисты создадут проекты под менторством экспертов мирового уровня с потенциалом развития на одном из самых крупных и динамично растущих рынков мира.

Фонд Первого Президента объявляет об открытии программы Smart Zholy для молодых казахстанских программистов и стартаперов, которые смогут на конкурсной основе запустить свой проект в сотрудничестве с международными компаниями.

10 финалистов получат возможность создать инновационные продукты в рамках двухнедельной программы в Сингапуре, одном из ведущих технологических хабов мира, и презентовать свой проект перед крупными азиатскими компаниями и венчурными фондами.

Smart Zholy уникален тем, что финалисты программы создадут проекты под непосредственным менторством экспертов мирового уровня с потенциалом развития на одном из самых крупных и динамично растущих рынков мира. Базироваться казахстанские команды будут в центре сингапурской стартап-экосистемы — знаменитом Block 71. По возвращению в страну участники привнесут передовой опыт в развитие инновационной среды в Казахстане.

Программа Smart Zholy Фонда Первого Президента реализуется в партнерстве с ведущей стартап-площадкой в Юго-Восточной Азии — Echelon Asia Summit. Программа делится на два этапа: на первом будут охвачены Астана, Алматы, Караганда и Павлодар, на втором этапе проект планируется масштабировать на все регионы.

«Реализация Smart Zholy позволит создать новую площадку по выводу молодежных стартапов не только на казахстанский, но и глобальный рынок, позиционируя Астану как новую точку на технологичной карте мира, выполняя таким образом задачи, поставленные Главой Государства в послании по ускоренной модернизации и построению цифровой экономики», — отметил Канат Джумабаев, исполнительный директор Фонда.

Для участия в программе необходимо подать заявку до 12 апреля 2017 года. Информация о программе и заявочная форма размещены на сайте Fpp.kz.