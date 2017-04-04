В SAP СНГ произошли кадровые изменения

Развитие экспертизы в странах СНГ, а также в сегменте малого и среднего бизнеса — стратегически важные и приоритетные направления работы SAP в регионе.

Компания SAP объявляет об изменениях в составе топ-менеджмента: с 1 апреля 2017 года директором по работе со странами СНГ стал Илья Юрьев, ранее занимавшийся развитием направления по работе со средним и малым бизнесом. Находившийся на этой должности Максим Матяш продолжит работу в компании в качестве управляющего директора SAP в Украине и Грузии.

Илья Юрьев работает в ИТ-отрасли более 16 лет, 10 из которых — в команде SAP. Начав свой путь в компании, он возглавил отдел стратегических проектов, где выполнял задачи по внутренней трансформации бизнеса и курировал отношения с ключевыми клиентами. В 2011 году Илья стал директором представительства SAP в Беларуси, а с 2012 года начал руководить развитием бизнеса компании в сегменте среднего и малого бизнеса, показав отличные результаты в развитии направления: в 2015 году компании среднего и малого бизнеса составили порядка 70% от всех новых клиентов SAP. Показательно также то, что под руководством Юрьева число партнеров SAP в России и СНГ выросло на 10%.

Директором по работе с партнерами, средним и малым бизнесом становится Алексей Петунин. Он будет отвечать за работу SAP c компаниями среднего и малого бизнеса на территории России и стран СНГ, а также партнерского канала SAP.

Алексей Петунин, сменивший Илью Юрьева на должности директора по работе с партнерами, средним и малым бизнесом, работает в SAP 6 лет. Он начинал свою работу в компании как региональный представитель в Южном Федеральном округе, после чего работал менеджером по продажам департамента среднего и малого бизнеса SAP СНГ. С 2013 года Алексей руководил данным департаментом, отвечая за работу с компаниями из индустрии товаров народного потребления, оптовой торговли, транспорта, а также строительной отрасли. Алексей родился в городе Ростов-на-Дону, окончил Донской Государственный Технический университет по специальности «Компьютерная безопасность».

«Развитие экспертизы в странах СНГ, а также в сегменте малого и среднего бизнеса — стратегически важные и приоритетные направления работы SAP в регионе. У нас есть глубокое понимание потребностей клиентов, которое способно вывести их бизнес на новый уровень развития. Я уверен, что Илья и Алексей в своих новых ролях помогут SAP удержать лидерские позиции в регионе», — отметил Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ.

«Рынок стран СНГ является для компании одним из главных приоритетов как с позиции развития бизнеса, так и с точки зрения расширения партнерской экосистемы. Наша главная задача на сегодня — помочь нашим партнерам и клиентам найти свой путь развития и цифровой трансформации. Мы ориентированы на расширение присутствия наших технологий в ключевых отраслях экономики стран СНГ», — прокомментировал Илья Юрьев, директор по работе со странами СНГ.