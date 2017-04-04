Абоненты Кыргызстана смогут сохранять номер при смене оператора

Парламент республики в третьем чтении принял поправки в закон «Об электрической и почтовой связи».

Сохранить номер при смене оператора абоненты сотовой связи Кыргызстана смогут с 1 апреля 2018 года. Соответствующие поправки в закон «Об электрической и почтовой связи» парламент республики принял в третьем чтении 30 марта, передает Digital Report.

Два года назад в качестве даты введения услуги сохранения номера было обозначено 1 января 2016 года. Но из-за необходимости проработать и подготовить не только нормативную, но и техническую базу, внедрение сервиса было перенесено. Еще одной причиной сдвига сроков является и необходимость капиталоемких вложений со стороны операторов связи.

Между тем, говоря о законопроекте, депутат Алтынай Омурбекова обратила внимание, что более востребованным сейчас является обеспечение населения отдаленных районов республики мобильной связью, а не услуга по переносу номеров абонентов.