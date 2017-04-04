МТС продала половину своей «дочки» в Узбекистане за 1 доллар

Долей мобильного оператора UMS теперь владеет Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения Узбекистана.

Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения (ГУП ЦРРТ) при министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана выкупил половину доли мобильного оператора UMS у компании МТС еще в августе 2016 года. Сумма сделки составила $1, передает Digital Report.

В отчетности МТС за третий квартал отражено списание 2,726 млрд руб. в качестве «неденежного убытка от выбытия дочерней компании в Узбекистане». Пресс-служба компании отмечает, что сумма указана с учетом амортизации оборудования, денежных трат на электроэнергию, ремонт оборудования, зарплаты сотрудников и другие расходы. Комментируя продажу 50,01% своей доли в UMS, в МТС подчеркивают, что продажа «дочки» не связана с расследованием Минюста США в отношении телекома из-за подозрения в даче взяток структурам, которые связаны с Гульнарой Каримовой.