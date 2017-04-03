Страны ШОС проведут антитеррористические учения в интернете

В Ташкенте пройдет заседание совета Региональной антитеррористической структуры стран Шанхайской организации сотрудничества.

На заседании совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Ташкенте, озвучат планы по проведению антитеррористических учений в интернете, передает Digital Report.

Как отмечает организационный комитет, на повестке дня указаны такие вопросы, как рассмотрение выполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы и проведение совместного антитеррористического учения компетентных органов ШОС по выявлению и пресечению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях в 2017 году.

РАТС — постоянно действующий орган ШОС, который был создан для координации и взаимодействия компетентных органов стран-участниц ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома РАТС ШОС примут участие в заседании совета РАТС ШОС.