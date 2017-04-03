В генеральной прокуратуре создали мобильное приложение для предпринимателей

Qamqor даст возможность прокуратуре контролировать процесс проверки, и, тем самым, помогать и защищать предпринимателей и бизнесменов от незаконных действий проверяющих.

Генеральная прокуратура Казахстана представила мобильное приложение «Qamqor», которое будет карманным помощником для каждого предпринимателя. О новой инициативе рассказал Багдат Мусин, председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам.

Приложение можно скачать на любой гаджет (мобильный телефон или планшет), зарегистрироваться, и, в случае назначения проверки, предпринимателю придет Push-уведомление с текстом «К вам придут с проверкой ДАТА». При нажатии на уведомление откроется полное описание — проверяющий орган, ФИО проверяющего, а также тип, предмет и срок проверки.

«Представим ситуацию, что к вам пришли с проверкой. Проверяющий обязан предоставить Акт о назначении проверки с 14-значным регистрационным номером. Вы вводите этот номер Акта и получаете всю необходимую информацию. И, например, если пришел не тот проверяющий или срок проверки, указанный в Акте о назначении уже истек, то проверка уже незаконна! В таком случае, вы можете подать жалобу, которая будет рассмотрена территориальным органом комитета, и в случае подтверждения, будет направлена мобильная группа для разъяснения всей ситуации», — пояснил Багдат Мусин.

Действующая версия приложения включает следующие функции:

— проверка информации о регистрации проверок предпринимателей

— уведомления о предстоящих проверках

— возможность подать жалобу

— регистрация бизнеса

— раздел с наиболее актуальными вопросами и готовыми ответами к ним.

В настоящее время приложение уже доступно для устройств под управлением Android. Для устройств на iOS оно будет доступно в скором времени — в ведомстве ожидают подтверждения AppStore.

За I квартал 2017 года было назначено около 34 тысяч проверок, из них в отношении предпринимателей — более 16,5 тысяч. На стадии регистрации rомитетом было пресечено только 250 необоснованных проверок.

«Если раньше после регистрации проверки мы не имели возможность отследить ее процесс (в срок ли она была осуществлена, назначенными ли проверяющими и т.д.), то теперь, приложение „Qamqor“ даст нам возможность дополнительно контролировать процесс проверки, и тем самым помогать и защищать предпринимателей и бизнесменов от незаконных действий проверяющих», — подчеркнул представитель ГП.

В ведомстве также ожидают инициативы и со стороны предпринимателей: «Мы ждем ваших предложений, что еще вы хотели бы видеть в данном приложении, какой функционал можно было бы добавить. Строго не судите, так как это только начало. Мы открыты для предложений и замечаний».