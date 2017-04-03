AlmaU запустил первые открытые онлайн-курсы

Авторами курсов являются преподаватели Almaty Management University, в том числе — преподаватели МВА-программ.

Almaty Management University в рамках проекта Open AlmaU запустил первые массовые открытые онлайн-курсы (Massive open online courses, MOOC). Уже сегодня у любого желающего есть возможность начать обучение в AlmaU на первых 6 курсах МООС: 1. Управление человеческими ресурсами; 2. Финансовое моделирование государственно-частного партнерства; 3. Менеджмент; 4. Страховое право Республики Казахстан; 5. Математика в экономике; 6. Современные тренды мотивации.

Авторами курсов являются преподаватели AlmaU, в том числе — преподаватели МВА-программ. Таким образом, онлайн-обучение будет интересно как новичкам в мире бизнеса, так и уже опытным предпринимателям и менеджерам, владельцам бизнеса.

«AlmaU запускает онлайн-образование нового поколения — проект Open AlmaU. Аналогами нового проекта можно назвать такие образовательные площадки, как Coursera, EdX, China Open Resources for Education, которые обучают миллионы пользователей. Массовые открытые онлайн-курсы — это важная мировая тенденция в современном образовании. Наша миссия — сделать лучшие образовательные курсы AlmaU доступными каждому. Мы верим, что проект будет способствовать созданию качественного образования, доступного всем слоям нашего общества», — заявил Руслан Кожахметов, проректор AlmaU по корпоративному развитию, DBA.

Часть онлайн-курсов AlmaU будет доступна и на платформе «Казахстанского открытого университета», запущенного 28 марта. Напомним, ранее AlmaU стал партнером «Казахстанского открытого университета», целью которого является съемка видеолекций известных казахстанских ученых и обеспечение к ним массового бесплатного доступа через интернет.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.