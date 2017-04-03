Работа спутника KazSat-2 востановлена

Причины нештатной ситуации детально изучаются специалистами.

31 марта была зафиксирована нештатная ситуация с космическим аппаратом «KazSat-2», в результате чего было потеряно управление спутником, сообщило министерство оборонной и аэрокосмической промышленности. Меры по восстановлению работоспособности спутника принимались со стороны АО «Республиканский центр космической связи».

По состоянию на 31 марта ресурсами «KazSat-2» пользовались 13 операторов связи и телевещания. Их работа была приостановлена.

«Со стороны АО „Казтелерадио“ проводятся оперативные мероприятия по переводу приема телерадиопрограмм на аналоговую сеть вещания со спутника „KazSat-3“. На текущий момент полностью восстановлено аналоговое вещание телерадиоканалов на уровне городов областного значения и большинства районных центров. В течение ближайших часов будут завершены работы по восстановлению вещания в оставшихся районных центрах. Возобновление вещания областных каналов „Казахстан“ в аналоговой эфирной сети на уровне районных центров и сельских округов, а так же в спутниковом вещании „OTAU TV“ будет произведено после восстановления работоспособности спутника „Kazsat-2“», — сообщили в министерстве информации и коммуникаций РК.

Работа космического аппарата была восстановлена в 15:47 по времени г. Астаны, нештатная ситуации со спутником устранена. В настоящее время космический аппарат «KazSat-2» работает в штатном режиме, работа всех сетей операторов связи и вещания полностью восстановлена.

«Причины нештатной ситуации „KazSat-2“ детально изучаются специалистами АО „Республиканский центр космической связи“ совместно с разработчиками аппарата», — заявили в пресс-службе ведомства.