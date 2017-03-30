Страны ЕАЭС планируют создать единый реестр программного обеспечения

Регистрация в реестре даст возможность разработчикам в приоритетном порядке участвовать в госзакупках и получать доступ к государственной поддержке.

Страны ЕАЭС планируют создать единый реестр выпускаемого программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшейся в Ереване первой встречи руководителей министерств и ведомств, курирующих вопросы связи и коммуникаций в странах ЕАЭС, передает Strategy2050.kz.

«Информационно-коммуникационные технологии сегодня существенно влияют на экономический рост всех стран ЕАЭС. Это еще больше обязывает министерства и ведомства в области связи и коммуникаций взять на себя ответственность за участие в работе над формированием единого подхода к проведению согласованной политики в сфере ИКТ на всей территории союза для достижения максимального эффекта», — отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

Для обеспечения формирования согласованной политики в сфере ИКТ министры признали целесообразным разработать и принять соответствующие правовые акты ЕАЭС. Координатором процесса выступит ЕЭК. Необходимо также ускорить разработку единого подхода к установлению государствами-членами ценообразования на услуги пропуска трафика межгосударственной сети передачи данных. С этой целью принято решение рассмотреть возможность доработки, подготовленного российской стороной соглашения о создании единого тарифного пространства.

Было отмечено, что развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС — приоритетная задача на 2017 год для всех государств-членов.

Однако ключевым на совещании стало обсуждение реализации цифровой повестки ЕАЭС. Планируется, что проект основных направлений реализации цифровой повестки будет готов до 15 мая и утвержден до 1 декабря 2017 года.

По предложению Комиссии в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о создании общего или единого реестра программного обеспечения, разрабатываемого и зарегистрированного в странах союза. В соответствии с российским законодательством регистрация в реестре дает возможность разработчикам в приоритетном порядке участвовать в госзакупках и получать доступ к государственной поддержке. Общий реестр может стать одним из возможных механизмов для стимулирования разработки программного обеспечения в контексте реализации цифровой повестки.

По состоянию на 1 марта 2017 года комиссией утверждены технологические документы для 31 общего процесса из 75 запланированных. В первом полугодии 2017 года должны быть введены в действие 10 общих процессов, затрагивающие формирование, ведение и использование общих и единых реестров в отдельных частях сферы таможни, медицинских изделий, транспорта и финансов.