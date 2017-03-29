Казахстанцы снижают свои расходы на мобильную связь

Вместе с тем абоненты стали активнее использовать мобильный интернет.

Как показали новые данные международной исследовательской компании 4Service Group, в Казахстане появилась тенденция к снижению расходов на мобильную связь. Исследование проводилось в марте 2017 г., в опросе приняли участие 1200 абонентов мобильной связи в 14 областных центрах Казахстана.

Так, в 2017 году доля пользователей, чьи расходы на голосовую связь и текстовые сообщения составляет 1000 — 2000 тг., выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и составила 51%. Интересно, что именно эта категория пользователей стала в этом году основной. Впервые подавляющее число абонентов урезают свои расходы и тратят на связь в пределах 1000 — 2000 тг. При этом незначительно увеличилась доля тех абонентов, кто тратит на связь в пределах 2000 — 3000 тг. (рост на 2%) и тех, чьи расходы составляют более 5000 тг. (на 1%).

Казахстанцы все активнее используют мобильный интернет — количество пользователей мобильного интернета значительно выросло. Так, если в прошлом году мобильным интернетом совсем не пользовался каждый пятый владелец смартфона, то в первом квартале 2017 года его игнорирует каждый шестой владелец смартфона.

Несмотря на рост популярности смартфонов, каждый пятый респондент пользуется кнопочным телефоном. Наблюдается устойчивая зависимость между возрастной группой респондента и типом телефона. Так, по мере увеличения возраста, доля опрошенных абонентов, использующих смартфон, уменьшается от 94% (16-29 лет) до 46% (60-69 лет).

Растут и объемы потребляемого трафика. Доля тех, кто скачивает в месяц более 6 Гб, составила 33%, что демонстрирует прирост в 9% к значению аналогичного периода предыдущего года. А доля пользователей, скачивающих ежемесячно менее 1 Гб, сократилась на 12%. Самые активные пользователи мобильного интернета (более 6 Гб трафика в месяц) преобладают у операторов Altel и Tele2 — по 50% и 46% соответственно.

Между тем, лояльность абонентов мобильных операторов падает. Так, в первом квартале 2017 года число лояльных пользователей, не планирующих менять оператора, составило 80% (в аналогичном периоде 2016 года их доля составляла 88%). Главной причиной желания сменить оператора респонденты назвали высокие тарифы — среди опрошенных их доля составила 21%. Ценовой фактор впервые вышел на первое место, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 5% опрошенных абонентов уже сменили своего оператора и их доля увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом.

Если говорить о предпочтениях по операторам сотовой связи, то наибольшей популярностью среди респондентов пользуются Activ (38%), Bеeline (28%) и Tele2 (19%). В сравнении с предыдущим периодом (IV квартал 2016) доля пользователей Activ приросла на 3%, Bеeline — снизалась на 2%, Tele2 — снизилась на 1%. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (I кварталом 2016) оператору Activ отдало предпочтение на 9% больше абонентов. Меньшей популярностью среди абонентов стали пользоваться Bеeline (-4% к значению), Tele2 (-4%) и Altel (-2%).