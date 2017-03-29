«Открытый университет Казахстана» запускает первые курсы

Задача проекта OpenU — обеспечить всем желающим доступ к лучшим курсам ведущих профессоров.

Компания «Кселл» и общественный фонд WikiBilim объявили о запуске первых бесплатных онлайн-курсов на образовательной платформе «Открытый университет Казахстана». Проект реализуется при поддержке ведущих вузов страны — КБТУ, AlmaU, SDU, КазНИТУ им. Сатпаева, Института математики и математического моделирования.

По словам президента общественного фонда «WikiBilim» Нурбека Матжани, открытые онлайн-курсы позволят казахстанцам получить свободный доступ к лекциям лучших профессоров университетов-партнеров проекта. Автором первого онлайн-курса Открытого университета выступил известный казахстанский ученый, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН РК Аскар Джумадильдаев.

«Как известно, расширение доступа к высокоскоростному интернету меняет многие отрасли, создавая новые возможности для повышения эффективности. К примеру, в высшем образовании развиваются технологии онлайн-обучения, основанные на массовых открытых онлайн-курсах (MOOC). Миллионы слушателей во всем мире, имея доступ к таким курсам, получают знания, повышают квалификацию или приобретают новую специальность. Задача проекта OpenU заключается в том, чтобы обеспечить всем желающим доступ к лучшим курсам ведущих казахстанских профессоров. Особенно в этом заинтересованы студенты наших региональных вузов. При этом „Открытый университет Казахстана“ не выдает дипломов, он призван помогать существующим университетам повышать качество своих услуг, а учащимся — получать качественные знания», — отметил основатель и председатель попечительского совета фонда «WikiBilim» Рауан Кенжеханулы.

При поддержке Kcell было разработано 10 первых онлайн-курсов, в числе которых такие курсы как:

— Матрицалар және анықтауыштар

— Мемлекеттік-жекешелік әріптестік

— Web-бағдарламалау негіздері

— Фурьеталдауы

— Робототехника

— Введение в компьютерные науки на языке Java

Средняя продолжительность одного курса — 5 недель. Почти 80% уникального образовательного контента планируется размещать на казахском языке. Кроме того, на портале в открытом доступе будет размещена специализированная литература, которая рекомендована авторами онлайн-курсов. Также слушатели смогут пройти тесты для проверки полученных знаний.

Платформа OpenU.kz создана на базе OpenedX, разработанного специалистами Гарвардского университета и Массачусетского технологического института. Сайт обладает интуитивно понятным интерфейсом, удобным видеоплеером, личным кабинетом слушателей курсов, тестовыми заданиями и конспектами.

«Мы уверены, что „Открытый университет“ будет интересен не только абитуриентам, студентам колледжей и вузов, но и тем, кто уже работает, например, в сфере IT и телекоммуникаций. Кроме того, платформа открывает доступ к образовательным курсам людям с ограниченными возможностями и тем, кто живет в отдаленных от мегаполисов районах Казахстана. Для нашей страны это действительно уникальный проект, и хочется верить, что в будущем его поддержат компании из других сфер экономики, которые, как и мы, заинтересованы в развитии образования и в подготовке высококвалифицированных кадров для своей отрасли», — подчеркнула руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл» Наталья Еськова.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.