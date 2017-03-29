Абай Рахметулин: По поручению Президента будет создана система «Киберщит Казахстана»

Наравне с терроризмом, в Казахстане будут вести борьбу с киберпреступностью.

28 марта в Алматы начался трехдневный межрегиональный семинар «Практика уголовного преследования и судебного рассмотрения дел, связанных с использованием сети интернет в целях совершения преступлений террористического и иного транснационального характера», сообщает Zakon.kz. Мероприятие ориентировано на судей Казахстана, а также на их коллег и преподавателей центров повышения квалификации и подготовки судей стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

Семинар организован управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с верховным судом РК в рамках Глобальной программы УНП ООН «Укрепление потенциала государств в целях предупреждения и борьбы с тяжкими преступлениями и преступлениями транснационального характера».

В работе семинара приняли участие судьи верховного суда РК, старший юридический советник управления ООН по наркотикам и преступности Ольга Зудова, юрист Европейского суда по правам человека Дмитрий Третьяков, представители судебных органов России, Нидерландов, Израиля, Армении, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана, а также международные эксперты.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам верховного суда Абай Рахметулин рассказал о специфике транснациональных преступлений, связанных с интернетом, и особенностях совместной работы государств по противодействию этому злу. Также он проинформировал об особенностях казахстанского законодательства и судебной практики по этим преступлениям.

По его мнению, тема семинара имеет особую актуальность. Учитывая глобальную специфику интернета, фактическое отсутствие в глобальной сети национальных границ, очень важен обмен информацией, определение позиций по выявлению и пресечению преступлений, связанных с интернетом. Здесь принципиально важен обмен опытом, в том числе в сфере законодательства, правоохранительной деятельности и судопроизводства, считает судья.

Сегодня можно говорить о постоянно возрастающей роли интернета, и в дальнейшем этот тренд будет только усиливаться. В Казахстане из 18 миллионов человек активными пользователями интернета является порядка 13 миллионов, то есть почти 70%. Появление социальных сетей практически создало новую систему виртуальных коммуникаций, когда множество людей из разных стран дружат, обмениваются информацией, делятся эмоциями, впечатлениями, фактически не являясь знакомыми в жизни. Но со стремительным развитием интернета появились новые виды преступлений, которые являются более сложными с точки зрения выявления и фиксации.

«Экстремистские и террористические организации активно используют возможности интернета. Именно через глобальную сеть они в самых различных форматах продвигают свои идеи и цели, активно рекрутируют новых сторонников и даже осуществляют сбор средств, — говорит Абай Рахметулин. — Учитывая транснациональную специфику этих преступлений, противостоять им можно только совместными усилиями государств. Казахстан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и выступает за принятие коллективных усилий мирового сообщества по борьбе с этим злом».

Противодействие терроризму является одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности нашей страны. Международный терроризм и экстремизм представляют наибольшую опасность для человечества, с этими угрозами в той или иной степени сталкивается практически каждое государство и Казахстан не исключение. Предусмотренные новым уголовным законодательством меры противодействия усиливают уголовную ответственность за проявление экстремизма и терроризма, распространение радикальных идеологий, в том числе с использованием новых технологий.

«Послание главы государства обозначило новый этап в противодействии терроризму. Ведется работа по усилению борьбы с пропагандой религиозного экстремизма, в том числе в интернете. Эти и другие меры профилактики терроризма лягут в основу государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы. Наравне с терроризмом, в Казахстане будут вести борьбу с киберпреступностью. Для этого по поручению Президента будет создана система „Киберщит Казахстана“», — сказал судья.

Представитель управления ООН по наркотикам и преступности Ольга Зудова представила основные правовые инструменты и обзор публикаций ООН по противодействию использования интернета в террористических целях. Также она рассказала о некоторых пробелах в национальных законодательствах и проблемах правоприменения.

В первый день семинара участники обсудят вопросы криминализации деяний, связанных с методами использования интернета в целях совершения преступлений террористического и иного транснационального характера, а также особенности получения и закрепления доказательств, касающихся использования интернета. Во второй день — виды криминалистических экспертиз, проводимых по делам, связанным с использованием интернета в целях совершения преступлений террористического характера, получение электронных доказательств из иностранных государств. В третий день будут обсуждены меры, направленные на предупреждение использования интернета в целях совершения преступлений террористического и иного транснационального характера. Кроме того, участники обменяются опытом в проведении учебных курсов по судебному рассмотрению дел, связанных с терроризмом и экстремизмом.

По завершении работы будут разработаны рекомендации по расследованию и рассмотрению дел о терроризме и экстремизме.