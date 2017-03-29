Интернетизация может дать толчок экономикам Центральной Азии

Основные трудности, с которыми сталкиваются страны ЕЦА, связаны с глубоким неприятием изменений, обусловленных новыми технологиями.

Сегодня развитие интернета открывает новые возможности как для людей, так и для компаний во всем мире. Однако не все в равной степени извлекают выгоды из этого. Экономические выгоды, или «цифровые дивиденды», связанные с развитием интернета, нередко получают те, кто обладает более высокими доходами, востребованными навыками или находится в более благоприятной среде, сообщается в обзоре Всемирного банка, передает «Литер».

Такое положение дел может привести к росту неравенства как внутри стран, так и между ними. Как говорится в новом докладе Всемирного банка «Получение цифровых дивидендов», такая ситуация не является неизбежной. Если будут приняты надлежащие меры экономической политики, то цифровые дивиденды могут стать движущей силой сокращения бедности и обеспечения всеобщего процветания в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА).

В докладе отмечается, что основные трудности, с которыми сталкиваются страны ЕЦА, связаны с глубоким неприятием изменений, обусловленных новыми технологиями. Неприятие изменений проявляется в виде сопротивления развитию платформ, поддерживающих экономику совместного потребления, наблюдаемого в более развитых экономиках западного региона. Между тем на востоке региона такое неприятие проявляется в виде опасений, что растущий объем информации может привести к расколу в обществе. В докладе признается, что интернет, как и большинство технологических изменений, может повлечь за собой разрушение привычного положения вещей, однако его потенциальные выгоды намного превосходят издержки.

Вместо того, чтобы защищать существующие рабочие места за счет сопротивления новым технологиям, государственные органы могли бы сосредоточить меры на поддержке тех, кто лишился работы и ищет новые возможности трудоустройства. Вместо попыток контролировать информацию «сверху-вниз» можно нацелить меры на извлечение преимуществ из инноваций «снизу-вверх», открывающиеся благодаря улучшению доступа к интернету и к «большим данным».

В докладе приводятся многочисленные примеры «узких мест», которые оказывают влияние на развитие экономики на основе интернет-технологий в регионе ЕЦА. Опыт более богатых экономик Запада показывает, что почти повсеместный и доступный выход в интернет — далеко не универсальное средство для появления устойчивой экономики, основанной на интернет-технологиях. Так, в развитых экономиках ЕЦА выручка от электронной торговли вносит меньший вклад в ВВП, чем в США и Японии. Причина низкого уровня электронной торговли в странах ЕС кроется отнюдь не в плохом доступе к интернету. Такой результат может объясняться такими сопутствующими факторами, как отсутствие доверия к финансовой системе, опасения по поводу кибербезопасности и жесткие нормы регулирования.

В восточной части региона, в которую входят страны Центральной Азии и Кавказа, существуют свои «узкие места». В государствах с низкой плотностью населения, не имеющих выхода к морю, расширение доступа к интернету оказывается более дорогостоящим. Более того, это усугубляется ненадлежащим качеством связи с соседними государствами. Положение стран, которые относительно слабо связаны с приграничными государствами, в два раза хуже, поскольку они могут стать заложниками провайдеров транзитного интернета в соседних государствах.

Так, например, в Туркмении подключение к интернету осуществляется с помощью только трех оптико-волоконных сетей, в то время как в Армении трансграничный транзит с рядом соседних государств фактически закрыт из-за напряженной политической ситуации. Аналогичным образом ввиду непростых взаимоотношений с некоторыми странами Центральной Азии возможности для улучшения региональных механизмов подсоединения ограничиваются, в результате чего тарифы для подключения к Интернету возрастают до запредельных уровней. Так, более 80% населения Кыргызстана, Армении и Грузии вынуждены тратить, как минимум, 10 процентов расходов домохозяйств на подключение к базовому тарифу на мобильную связь.

В докладе описываются многочисленные преимущества, которые можно извлечь благодаря развитию интернета в регионе ЕЦА. Кроме того, подчеркиваются и немалые трудности. Однако один из важных тезисов заключается в том, что страны ЕЦА имеют уникальный шанс извлечь цифровые дивиденды. Например, государственные органы на востоке региона могут внедрить успешные меры политики, использованные в странах ЕС, чтобы улучшить или даже превзойти богатые экономики с точки зрения доступа к интернету.

Более того, страны Центральной Азии могут извлечь выгоды и улучшить связи и перспективы электронной торговли благодаря территориальной близости с Китаем. Развитие более быстрого и дешевого мобильного Интернета также может принести выгоды странам с низкой плотностью населения и таким образом помочь им преодолеть «дистанционный разрыв». Наконец, страны с русскоговорящим населением могут воспользоваться эффектом масштаба при разработке контента и использовать возможности трудоустройства по найму в режиме реального времени.

Страны на западе региона могут эффективно использовать свою передовую интернет-инфраструктуру для привлечения инвестиций в отрасли с высокой долей ИКТ, что может дать импульс столь долгожданному появлению аналогов Google и Facebook в Европе. Кроме того, они могут использовать цифровые технологии для помощи в трудоустройстве работников старшего возраста, что может повысить динамику рынка труда в странах региона со стареющим населением.