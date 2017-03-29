Кыргызстан намерен вступить в совет Международного союза электросвязи осенью 2018 года

Членство в нем откроет большие возможности для развития телекоммуникационной отрасли как республики, так и региона в целом.

Кыргызстан с 1994 года является членом Международного союза электросвязи (МСЭ). В следующем году на полномочной конференции страна намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост члена совета организации. В рамках подготовки к выборам Кыргызстан активно участвует в мероприятиях МСЭ. Несколько дней назад делегация приняла участие в Региональном форуме развития и Региональном подготовительном собрании (РПС) к Всемирной конференции развития электросвязи МСЭ для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава Госкомитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев провел встречу с генеральным секретарем Министерства коммуникаций и информационных технологий Индонезии Фаридой Дви Чахярини. В рамках общения делегаты обсудили вопрос предстоящего выдвижения Кыргызской Республики и Индонезии на совет МСЭ, в результате чего была достигнута обоюдная договоренность о продолжении работы в данном направлении, передает Digital Report.

Делегация Кыргызской Республики во время мероприятий принимала участие в обсуждении различных тем с членами делегаций Азиатско-Тихоокенского региона. На повестке дня стояли такие актуальные вопросы, как развития отрасли телекоммуникаций, подготовка к Всемирной конференции развития электросвязи МСЭ 2017 года, участие на Полномочной конференции в 2018 году. Во время состоявшихся обсуждений, кыргызской делегации удалось заручиться предварительной поддержкой от представителей стран, с которыми Администрация связи Кыргызской Республики взаимодействует в рамках МСЭ.

Кыргызстан является членом МСЭ с 1994 года. С тех пор и государственные органы, и отдельные коммерческие структуры республики активно сотрудничают с Международным союзом электросвязи.

Совет МСЭ действует в качестве руководящего органа МСЭ в период между полномочными конференциями. Его роль заключается в рассмотрении широкого круга политических вопросов в области электросвязи и обеспечении того, чтобы деятельность, политика и стратегии МСЭ в полной мере отвечали требованиям современной динамичной и меняющейся высокими темпами среды электросвязи во всем мире. Действующий совет МСЭ состоит из 48 государств-членов. Район Восточной Европы и СНГ в нем на период 2014-2018 годов представлен Азербайджаном, Болгарией, Польшей, Румынией и Российской Федерацией. Членство в совете определяется на выборной основе.

Кыргызстан, являясь членом МСЭ, еще ни разу не входил в совет. На прошлой полномочной конференции в 2014 году страна имела большие шансы вступить в совет МСЭ, но для прохождения Кыргызстану не хватило всего лишь трех голосов.

Кыргызстан неспроста активно стремится вступить в состав совета МСЭ: это значительно повысит имидж страны в международном сообществе связи и информационных технологий, придаст импульс для развития данного сектора, применяя опыт международных партнеров. Преимущества от вступления Кыргызстана в правление МСЭ видят все игроки рынка, в особенности операторы связи. «Мы не можем существовать без коммуникаций, особенно международных. Если Кыргызстан вступит в совет МСЭ, это будет ощутимым плюсом как для регулятора государства, так и для частных телекоммуникационных компаний. Кроме того, мы сможем продвигать интересы Кыргызстана в сфере телекоммуникаций на международном уровне, что также является положительным моментом для развития отрасли», — считает генеральный директор мобильного оператора связи MegaCom Азат Базаркулов.

Кыргызстан имеет достаточно хорошие шансы для вступления в совет, поскольку в составе Международного союза электросвязи страна проявила себя как активный участник. «Профессиональная деятельность отдельных наших представителей высоко оценена в МСЭ, и они работают и избираются на выборные посты в различных структурах организации. Мы как страна в МСЭ на достаточно высоком уровне так как активно участвуем в конференциях, обсуждаем актуальные вопросы и вносим предложения, которые практически всегда утверждаются. То есть мы уже имеем определенный авторитет», — считает эксперт Байыш Нурматов, который был дважды избран в состав членов Радиорегламентарного комитета МСЭ, который является высшим международным судом в области электросвязи.

Голосование на прошлой конференции показало, что государства-члены МСЭ поддерживают кандидатуру Кыргызстана в рамках региона С (куда входят страны Восточной Европы и СНГ). Несмотря на то, что Кыргызстан впервые выдвинул свою кандидатуру в Совет МСЭ, результаты были положительными. «Ожидается, что в этот раз результат по количеству голосов будет лучше, чем на прошлой конференции. Полученный опыт продвижения на Полномочной конференции МСЭ в 2014 году очень ценный и может быть успешно при повторном выдвижении. Заблаговременная подготовка, а также слаженная работа заинтересованных государственных органов и частных компаний поможет учесть имевшие место недоработки в предыдущий раз и более эффективно использовать временной и человеческий ресурс. На следующей конференции надеемся на еще лучший результат», — сказала заведующая отдела внешних связей Госкомитета ИТ и связи Нурзат Болжобекова.

В сфере телекоммуникаций Кыргызстан находится на достойном уровне, однако для достижения еще больших результатов необходимы средства, считают эксперты. «То, что мы отстаем от других стран, говорить не совсем правильно. У нас активно развивается мобильный интернет, идет работа по переходу на цифровое телевидение. Развитие в сфере телекоммуникаций идет. Если мы хотим еще большего развития, конечно, нужно больше вливания средств как от государства, так и от частного сектора», — отметил Азат Базаркулов.

Полномочная конференция Международного союза электросвязи состоится осенью 2018 года. В этот раз ее планируют провести в Объединенных Арабских Эмиратах. Кыргызская делегация планирует в рамках подготовки провести встречи с другими зарубежными делегациями для продолжения дальнейшего продвижение кандидатуры Кыргызстана на предстоящее выдвижение в совет МСЭ.