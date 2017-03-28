АЛМА ТВ запустило спутниковое телевидение

В Казахстане на рынке спутникового телевидения появился новый крупный игрок в лице АО «АЛМАТЕЛ» с торговой маркой «АЛМА ТВ».

В Казахстане на рынке спутникового телевидения появился новый крупный игрок в лице АО «АЛМАТЕЛ» с торговой маркой «АЛМА ТВ». Оператор стал первым в стране, который вещает в стандарте HEVC, являющимся системой компрессии следующего поколения, что позволяет увеличить количество каналов, улучшить качество и яркость картинки вещания, транслировать Ultra HD и 4K каналы.

Спутниковое телевидение «АЛМА ТВ» представлено в трех пакетах от 1500 тенге до 3500 тенге в месяц, с разбивкой от 45 до 140 каналов соответственно, включая первый 4К канал в Казахстане и до 30 каналов в HD.

«Запустив спутниковое телевидение, мы стали единственной компанией на рынке телекома в Казахстане, которая может предложить все виды телевизионных услуг: кабельное аналоговое и цифровое вещание, спутниковое и интернет-телевидение. Телевещание всегда будет приоритетным направлением нашей компании. Мы ежедневно работаем над контентом, в особенности над увеличением количества каналов в HD и 4K форматах, чтобы у наших абонентов было самое лучшее наполнение», — говорит Эрик Франке, CEO «АЛМА ТВ».

При этом Рустам Маметов, коммерческий директор «АЛМА ТВ», отмечает, что основной проблемой легального рынка платного телевидения сегодня являются нелегальные «серые» спутниковые тарелки, которые составляют 80%. «Они создают нездоровую конкуренцию, подвергают риску информационную безопасность страны в целом, так как их контент никто не регулирует. Мы нацелены на борьбу с пиратством, увеличение качественного казахстанского и зарубежного контента и улучшение услуги сервиса для наших абонентов», — отметил Рустам.

Вещание осуществляется через спутник KazSat-3 в сотрудничестве с «Республиканским центром космической связи».