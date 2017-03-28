Кнопку для блокировки телефонов предложили создать в Генпрокуратуре РК

Также сотрудники ГП РК заявили о необходимости внедрить программу, которая сделает бессмысленным ввоз в страну телефонов по «серой схеме».

О планах сделать возможной моментальную блокировку краденого мобильного телефона полицейскими в Казахстане рассказал глава комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры РК Багдат Мусин в ходе заседания координационного совета, посвященного вопросам профилактики краж, передает Today.kz.

«Единый реестр досудебных расследований установлен у каждого следователя, и мы хотим там сделать кнопочку «заблокировать», то есть, чтобы ввести IMEI-код телефона и, если есть документы на него, то чтобы следователь никуда письменно не обращался. Он сегодня пишет письмо, прикладывает все правоустанавливающие документы, потом оказывается, что сотовые компании возвращают их и говорят: «Вы такой-то документ неправильно приложили, его копия недостоверна, видно или не видно и так далее», потому что сотовым компаниям, как здесь уже говорилось, невыгодно отключать телефоны, они хотят дальше зарабатывать деньги. Поэтому нам нужно всем вместе решить проблему, чтобы мы имели доступ к их программе. Не надо спрашивать у них, а надо сказать: «Вы должны дать нам доступ, и мы должны одной кнопкой заблокировать любой телефон», — сказал Багдат Мусин.

При этом он отметил, что существует программа, которая делает бессмысленным ввоз телефонов в страну по «серой схеме» без присвоения IMEI-кода.

«Когда пересекает партия сотовых телефонов границу, то она должна регистрировать все IMEI, то есть тысячный диапазон берет, закладывает, и только после этого ввозит в Казахстан. Только в этом тысячном диапазоне имеют право на торговлю телефонами. Есть, даже купит, SIM-карту вставит, то все равно этот IMEI не будет работать. Потому что он ввезен „по серой схеме“. Это программа существует ее только надо взять», — добавил Мусин.

При этом он отметил, что установить такую программу бесплатно готова компания из Турции, которая уже решила проблему краденых телефонов у себя в стране, но необходимо заплатить за аутсорсинг. Ранее генпрокурор РК Жакип Асанов отметил, что нежелание помогать полицейским в поисках краденых телефонов может обернуться проблемами для компаний мобильной связи.