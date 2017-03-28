Платежный шлюз Fondy Global вышел на рынок Казахстана

По словам представителей компании, казахстанский рынок e-commerce — наиболее перспективный из всех возможных на пространстве СНГ.

27 марта 2017 г. международный платежный шлюз Fondy Global вышел на новый рынок — продал франшизу партнерской организации в Казахстане. По словам представителей компании, казахстанский рынок e-commerce — наиболее перспективный из всех возможных на пространстве СНГ. Так, средний чек в 2016 г. в сравнении с 2015 г. вырос на 31%, тогда как в России и Украине рост составил всего 6%, а в Белоруссии он уменьшился на 5%. Объем самого рынка e-commerce за этот же промежуток времени вырос на 70% в сравнении с 22% российского рынка, передает CNews.

«В рамках данной модели ведения бизнеса на партнера возлагаются обязанности по регистрации юридического лица и покупке доменного имени, проведению переговоров с банками для дальнейшего заключения договоров для организации процессинга, обеспечению организационной работы (привлечение клиентов, подписание договоров, открытие счетов), а также осуществлению маркетинговой поддержки предприятия. В свою очередь, наши специалисты предоставляют техническую платформу, проводят интеграцию с банками, настраивают финансовые процессы в back-офисе по расчетам с клиентами и занимаются поддержкой клиентов», — сообщил Максим Козенко, CIO Fondy Global.

Основанием для развития нового направления в бизнесе платежного шлюза послужили запросы от существующих лояльных клиентов, желающих принимать платежи в других юрисдикциях, а также поступающие предложения об открытии представительства компании в других странах. Франшиза является оптимальным вариантом, учитывающим пожелания клиентов и стратегию развития компании, считают в Fondy Global.

Андрей Воронин, CEO Fondy Global, пояснил интерес компании к модели франшизы: «Сама по себе модель франчайзинга не нова и часто используется игроками FMCG-рынка. На рынке платежных сервисов франчайзинг, как один из вариантов развития бизнеса компании, используется крайне редко. Для нас это первый опыт и первый успешный запуск. Рынок Казахстана нам интересен, и мы рассчитываем, что франшиза будет тем форматом, который окажется эффективным в странах, не входящих в список приоритетных для присутствия компании».