Телевещание Туркменистана переходит с российского спутника на собственный

Туркменский ретранслятор оснащен тремя антеннами, в зоне покрытия которых находятся десятки стран Европы и Азии, государства Ближнего Востока и Северной Африки.

С 1 апреля в Туркменистане прекращается ретрансляция национальных теле- и радиопрограмм через российский спутник Ямал-401, сообщает Digital Report со ссылкой на министерство связи республики. Первым туркменским спутником, с помощью которого теперь и будет осуществляться вещание в НD формате национальных теле- и радиоканалов в стране, стал TürkmenÄlem 52°E, запущенный 28 апреля 2015 года с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Туркменский ретранслятор оснащен тремя антеннами, в зоне покрытия которых находятся десятки стран Европы и Азии, государства Ближнего Востока и Северной Африки.