Интернет в Узбекистане: себестоимость снижается, конечные тарифы не меняются

Интернет все такой же дорогой и медленный.

Уже шестой раз за 2017 год в Узбекистане снизились тарифы на интернет-трафик для провайдеров. Для сравнения, в прошлом году сокращение происходило 12 раз. Но, как показывает практика, на конечных тарифах для пользователей это никак не отражается — интернет все такой же дорогой и медленный, передает Digital Report.

Акционерная компания «Узбектелеком», которая является единственным провайдером интернета первого уровня и владельцем основных транспортных сетей передачи данных в стране, снизила тариф на интернет-трафик внешнего канала для провайдеров Узбекистана до $76,61 за 1 Мб/с. Для сравнения, год назад тариф составлял $115,26 за 1 Мб/с.

Узбекистан занимает 108 место в мире (из 187) по количеству фиксированных широкополосных интернет-соединений (3,57 соединений на 100 жителей) в рейтинге Международного союза электросвязи. Количество интернет-пользователей в Узбекистане уже превысило 13 млн. Скорость доступа к международным информационным сетям достигла почти 35 Гб/с. Для страны это является достижением, но вопрос о качестве предоставляемых услуг остается открытым.

Интернет в Узбекистане является одним из самых дорогих в мире. В основном все пользуются фиксированными интернет-пакетами (от $10 за 6 тыс. МБ трафика на скорости 1 Гб/c), не всем по карману безлимит (от $50 за 40-50 тыс. Мб на скорости 1 Гб/c с дальнейшим понижением скорости за сверхлимит). Если в предыдущие годы за каждый Мб превышенного трафика пользователи платили $0,02, то сегодня цена достигла $0,04. На рынке Узбекистана тарифы на услуги интернет-доступа за последний год почти не изменились, разве что появились пакеты с более высокой скоростью. Высокоскоростной интернет есть далеко не во всех районах Ташкента, поэтому пользователям приходится выбирать провайдера не из расчета удобного тарифного плана, а зачастую из-за возможности подключения к скоростному интернету. Выходом для многих является пользование нетарифицируемой внутренней сетью Tas-ix (сеть обмена трафиком внутри Узбекистана без использования международных каналов).

В регионах Узбекистана слабо развита интернет-инфраструктура. В основном жители пользуются мобильным интернетом, который является единственной альтернативой проводному доступу к Сети. Но и в сотовых сетях существуют проблемы с покрытием (не везде хорошо ловит 3G), и с ценами — от $1,5 за 60 Мб.

Еще в 2009 году было проведено исследование качества и стоимости интернета в стране, выявленные тогда проблемы актуальны и по сей день:

— недостаточный уровень прозрачности и эффективности работы национального оператора связи «Узбектелеком». При этом компания является владельцем основных транспортных сетей передачи данных в стране

— одна точка выхода в международные сети передачи данных и чрезмерная централизация контроля над доступом в глобальную Сеть

— очень большая разница уровня проникновения интернета в столице и регионах республики и неэффективность финансирования расширения сетей связи

— отсутствие эффективной стратегии и тактики развития информационных ресурсов национального интернет-сегмента «Узнет» для более интенсивного использования внутреннего трафика.

По мнению Бахтиера Хасанова, основателя компании Lamuz, проблема с ценой на интернет связана с монополией «Узбектелеком». «Проблема со скоростью прямо связана с ценой. Все провайдеры покупают интернет у „Узбектелекома“, кроме некоторых сотовых операторов. Да, тарифы для них снижаются, но сами интернет-провайдеры менять клиентскую ценовую политику не будут. Тем более теперь, когда доллар нестабилен. Допустим, вы как интернет-провайдер покупали 1 Мб/c условно за $100 7 месяцев назад, когда госкурс был равен 3000 сум, и платили 300 тыс. в месяц. Затем тариф снизился на 15% и стал стоить $85. В это же время курс доллара стал уже 3500 сум и получилось так, что цена для вас так и не изменилась. А скорость — это уже технологические проблемы внутри страны», — пояснил он.

Азамат Шамузафаров, основатель и директор компании Grotesque, считает, что интернет дорогой, потому что Узбекистан физически находится далеко от магистралей и приходится тянуть кабель через многие километры и страны. «Проблема с ценами наблюдается не только у „проводных“ провайдеров. Сотовые операторы предлагают „уникальные предложения“ по 100МБ за $2, Ucell „с барского плеча“ предоставляет тариф по 4 Мб в день. Интернет медленный из-за фильтра, который блокирует сайты и не справляется с „жирным“ каналом. Ну, и потом, у нас аграрная экономика и никто не собирается здесь строить Кремниевую долину, поэтому интернет — не первоочередная задача», — подчеркнул он.

ИТ-консультант Искандер Долимов предлагает свой вариант решения проблемы: «Что нам мешает запустить свой спутник? Сделать это один раз и избавиться от аренды, за которую платим другим странам? Нужно прописать в законе, чтобы цены были все только в национальной валюте, и указать в обязательствах провайдера предоставлять скорость не с поправкой „до“, а фиксированную. Иначе это позволяет им абсолютно безнаказанно предоставлять скорость хоть 0,01 Кб/с и при этом действовать в рамках правового поля».