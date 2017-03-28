В Узбекистане появится второй инновационный ИКТ-центр

Это повысит статус ведущего ИКТ-вуза страны, будет стимулировать студентов и ученых разрабатывать программное обеспечение с учетом реальных потребностей экономики.

Создание второго инновационного центра в Узбекистане предусмотрено постановлением президента от 15 марта 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского университета информационных технологий». Основная цель, заявленная в документе, — повысить статус ведущего ИКТ-вуза страны, в котором (с учетом 5 филиалов) обучаются более 10 тыс. студентов, и таким образом, простимулировать местный рынок разработки ПО в условиях нехватки квалифицированных ИТ-кадров, передает Digital Report. Постановлением ТУИТ центру присвоено имя Мухаммада ал-Хоразмий — великого узбекского ученого математика — основоположника современного алгоритма.

Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) является ведущим в стране высшим образовательным учреждением по подготовке специалистов в области ИКТ. Филиалы вуза работают в Самарканде, Фергане, Карши, Ургенче, Нукусе. Специализируется университет на обучении в таких областях, как компьютерный и программный инжиниринг, информационные, телекоммуникационные и телевизионные технологии, технологии почтовой связи. Общее число студентов вуза с учетом филиалов в 2016-2017 учебном году составляет 10242 человек, 9858 учатся по программе бакалавриата, 384 — в магистратуре. В вузе 13 факультетов, 62 кафедры, 23 направления обучения.

В ТУИТ планируется организация научно-практических конференций, конкурсов и олимпиад в сфере ИКТ и других мероприятий по популяризации науки. Кроме того, при вузе учреждается специальная стипендия имени Мухаммада ал-Хоразмий для одаренных студентов. Также планируется организация новых учебных и научно-исследовательских лабораторий для исследования крупных достижений в науке, основанных на современных технологиях. По словам ректора ТУИТ Тулкина Тешабаева, «...в условиях конкуренции на рынке образования, мы должны выпускать качественный продукт — грамотных специалистов». Поэтому вуз намерен развивать научную работу и создавать научно-исследовательские лаборатории.

Университетским советом учреждается научный журнал под названием «Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари» для освещения результатов перспективных научно-исследовательских работ и публикации научных статей одаренных студентов, молодых преподавателей и профессорско-преподавательского состава отрасли ИКТ. Также предусмотрено создание инновационного центра при вузе и специального фонда.

Постановлением главы государства предполагается реорганизовать Центр разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов при ТУИТ в самостоятельный Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий с образованием нового юридического лица.

Основные задачи Научно-инновационного центра информационно-коммуникационных технологий:

— разработка программных продуктов с учетом реальных потребностей экономики

— вовлечение студентов вуза в сферу разработки ПО

— развитие научных школ в сфере ИКТ

— организация коммерциализации их научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

— проведение системного научного анализа автоматизации процессов бизнеса, управления, производства и других направлений по заявкам ведущих отраслей и сфер экономики

— разработка и внедрение их моделей и алгоритмов

Кроме того, в центре планируется создание технических и программных продуктов на базе высоких технологий, ведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по выпуску экспортоориентированного оборудования и локализации импортозамещающих устройств, осуществление научно-исследовательских работ на основе хозяйственных договоров и государственных научно-технических грантов. Размер инвестиций в создание инновационного центра пока не объявлен.

Ожидается, что финансированием разработок студентов и ученых-преподавателей ТУИТ займется специально организуемый Фонд научно-инновационного развития при университете. Источниками его формирования станут средства от оплаты за использование абонентских номеров юридическими лицами, оказывающими услуги мобильной связи (компаниями сотовой связи), в размере 1% и другие поступления, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан. Если учесть, что в стране более 22 млн абонентов мобильной связи, а за каждый абонентский номер операторы платят по 2 тыс. сум в месяц (1% из этих средств отчислятся в фонд), то можно посчитать, что в год фонд аккумулирует более 5,28 млрд сум (примерно $1,488 млн по курсу ЦБ РУз на 24 марта 2017 года).

Средства фонда будут направляться на покрытие расходов по созданию и изданию учебников и научной литературы, приобретение зарубежной литературы, на выплату стипендий Мухаммада ал-Хоразмий, финансовую поддержку издания научного журнала «Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари». Финансирование на конкурсной основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ университета и Центра инноваций, обеспечение их лабораторий современным оборудованием, необходимыми расходными материалами и комплектующими также будет вестись из средств нового фонда. Кроме того, из этого актива будут оплачиваться и стажировки одаренных студентов и преподавателей в ведущих зарубежных вузах и научно-исследовательских центрах.

Банкам страны поручено осуществить конвертацию денежных средств фонда, необходимых для приобретения за рубежом современного оборудования, расходных материалов и комплектующих, а также зарубежной литературы для научных и учебных лабораторий.

В стране интерес к учебе по направлениям ИКТ и телекоммуникаций в последние годы огромный. Это подтверждается и статистикой. Каждый год ТУИТ и его 5 филиалов принимают 2515 студентов. В последние годы конкурс в ТУИТ среди абитуриентов не опускается ниже 12 к 1. Вуз остается одним из самых желанных среди выпускников лицеев и колледжей. Тем не менее, хороших программистов в стране не хватает: местные ресурсы по подбору кадров «ломятся» от объявлений по найму разработчиков ПО, и специалистов по телекому.

Бахтияр Мусин, один из выпускников ТУИТ, ныне работающий в российском филиале американской ИТ-компании, отмечает, что здесь студенты получают неплохую теоретическую базу, и при желании учиться и расти, у выпускника есть возможность получить все необходимые базовые навыки по основам разработки ПО, начиная от простого Basic, заканчивая современными PHP, JS, HTML, MySQL, Pythone и другими. «Плюс к тому потребуется огромная самостоятельная работа. Без этого в программировании — никак!» — резюмирует он.

Это подтверждает и один из топ-менеджеров крупной зарубежной телекоммуникационной компании, пожелавший остаться неизвестным, но хорошо знакомый с ситуацией на месте. По его словам, качество подготовки студентов ТУИТ находится на хорошем уровне. Поэтому компания регулярно пополняет свои ряды выпускниками этого вуза, причем по разным направлениям.

Руководитель местного интернет-провайдера говорит, что глобализация экономики, развитие технологий, в том числе и в сфере программной разработки, привела к тому, что программисты могут работать удаленно из любой точки мира. «Обычно происходит так: мы берем на работу новичка с неплохой базой, обучаем его всему, чего не хватает, после этого он работает год-два максимум, находит высокооплачиваемую работу за рубежом, и уходит. Таков сейчас рынок», — сетует он.

Центр при ТУИТ — вторая подобная структура в Узбекистане. Ранее DR писал о том, что первый в стране Инновационный центр в области высоких технологий будет открыт при Университете Инха в Ташкенте.