Луноход напечатать? Легко!

В Восточном Казахстане в областной библиотеке им. А. Пушкина появилась площадка компьютерного моделирования и трехмерной печати.

Посольство США передало учащимся Усть-Каменогорска комплект современной техники для занятий программированием и 3D-принтингом. Идею площадки MakerSpace подсказала поставленная в послании Президента задача реализации программы «Цифровой Казахстан» и формирования IT-знаний. Аппаратура позволяет освоить основы программирования в робототехнике, научиться трехмерной печати и работе с кинетическим песком.

Как сказала координатор по республике Зарина Каримова, это третья после Астаны и Алматы площадка MakerSpace. Библиотека получила два 3D-принтера, 6 моноблоков, трехмерные ручки, множество наборов для робототехники, продвинутые комплекты для студентов. Для инструктажа и помощи в освоении техники подготовлена команда тренеров. По словам мамы гимназиста-первоклассника Индиры Идришевой, сын «болеет» мечтой собрать луноход. Пока мальчик использует простые конструкторские наборы, но уже думает о модели на солнечных батареях и с антигравитационными свойствами.

«Не секрет, что за увлечением робототехникой всегда стоит детское любопытство, фантазии. И если подросткам интересно, они легко учатся. Детям жить в мире роботов, они их будут сами создавать, сами программировать. Мы только можем помочь им быстрей продвинуться», — заключила координатор проекта.