Общественный транспорт Алматы оснастили оборудованием «Помощник водителя»

Центральное диспетчерское управление будет следить за маршрутами водителей и соблюдением маршрутов.

В Алматы Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТОО «Транспортного холдинга города Алматы» ввело в работу процесс управления движением общественного транспорта. Все городские маршруты оснастили специальным оборудованием «Помощник водителя», посредством которого диспетчеры имеют возможность отслеживать и управлять маршрутами водителей, передает Strategy2050.kz.

«Диспетчеры ЦДУ следят, чтобы водители не отклонялись от заданного маршрута, обеспечивают равномерный интервал на маршруте, следят за посещением всех промежуточных и конечных остановок. Кроме того, следят, чтобы не было необоснованных простоев в вечернее и утреннее время. ЦДУ работает в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

За каждым диспетчером ЦДУ закреплены в среднем по 60-70 подвижных единиц. Диспетчеры видят схему движения с обозначением всех остановочных пунктов, как конечных, так и промежуточных контрольных точек маршрута, полный состав транспортных средств, которые находятся на линии. Это позволит им их отслеживать и выявлять нарушения. Диспетчер имеет возможность мгновенно увидеть в системе ситуацию на маршруте (т.е. сколько подвижных единиц находится вне маршрута) и оперативно реагировать для выяснения причин отсутствия подвижной транспорта на маршруте. Диспетчер ЦДУ может напрямую связаться с водителем посредством звонка на «Помощник водителя» и через громкую связь дать указания или выяснить причины нарушения.

В акимате заверили, что деятельность ЦДУ направлена, прежде всего, на налаживание работы общественного транспорта.