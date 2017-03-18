В Кыргызстане запретят работу международных систем e-платежей без регистрации

Национальный банк Кыргызстана (НБКР) обязал международные системы электронных платежей пройти регистрацию.

В соответствии с требованиями положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике», утвержденного постановлением Правления Национального банка КР от 30 марта 2016 года, международная система электронных денег/эмитент международной системы электронных денег для оказания услуг с использованием международных электронных денег на территории республики должна пройти регистрацию в Национальном банке, передает Digital Report. Деятельность международной системы или ее эмитента на территории страны без наличия регистрации в Национальном банке запрещается. Об этом сообщили в НБКР. «Регистрация позволяет определить, какие международные системы электронных денег присутствуют на рынке Кыргызской Республики, по каким правилам функционируют, чтобы снизить риск присутствия на рынке недобросовестных, мошеннических систем и схем перевода денежных средств, которыми может пользоваться население, и обеспечить защиту прав конечных пользователей от таких недобросовестных систем», — пояснили в Национальном банке.

Дата вступления закона в силу переносилась уже несколько раз. Так, документ должен был начать действовать с 1 марта 2017 года, однако 24 февраля вышло постановление о том, что сроки исполнения требования вновь «сдвигаются» на 1 июня 2017 года. Как утверждают эксперты, причиной тому послужил тот факт, что международные системы электронных платежей не торопятся исполнять требования Нацбанка КР, поскольку им неинтересен кыргызский рынок, который на сегодня составляет примерно 0,02% от их оборота. «Цели вроде бы благие — защитить граждан, привязать электронные деньги к конкретному банку и конкретному счету, который будет эмитентом. Но по сути это приведет к тому, что все электронные деньги будут вне закона, потому что вряд ли на рынок придет кто-то из крупных игроков, таких как „Яндекс Деньги“, WebMoney или Qiwi», — считает юрист ОФ «Гражданская инициатива интернет политики» Ирина Байкулова.

Пока закон не вступил в силу, мало кто осознает последствия, которые не заставят себя ждать, поскольку интерес Кыргызстана к использованию международных электронных платежей велик. Их запрет ухудшает и без того удручающую ситуацию с платежными системами в республике, считают эксперты.

Cегодня только один банк предоставляет эквайринг Visa в полуавтоматическом режиме — подтверждения от банка надо ждать 3 рабочих дня, что исключает моментальность и смысл онлайн-покупок. Другие местные платежные средства, присутствующие на рынке, недостаточно дружелюбны для пользователей и сторонних разработчиков для интеграции на сайт сравнительно зарубежных решений. Доля переводов посредством WebMoney настолько мизерна, что экономически нерационально запускать такую инициативу в масштабах республики, — считает исполнительный директор интернет-магазина Svetofor Александра Ищенко.

Участники рынка также считают, что инициатива в первую очередь ограничивает возможности местных производителей экспортировать свою продукцию в зарубежные страны посредством электронной коммерции. «Зарубежные покупатели, особенно на территории России и Казахстана, в первую очередь предпочитают работать с теми платежными средствами, которые привычны им, а не кыргызскому законодательству. Эта инициатива создает серьезный барьер для увеличения продаж через трансграничную торговлю для текстильной отрасли Кыргызстана. Потенциальные покупатели теперь будут выбирать продукцию на Aliexpress и Amazon вместо площадок Кыргызстана», — подчеркнула Александра Ищенко.

По информации НБКР, на сегодняшний день регистрацию прошла лишь одна организация — РНКО «Платежный центр», которая является оператором и расчетным центром российской платежной системы «Золотая Корона».