В Алматы пройдет бизнес-завтрак по архитектуре адаптивной защиты

Цель мероприятия - поделиться уникальным анализом опытного эксперта по глобальным и локальным трендам информационной безопасности.

Компания McAfee совместно с Коммерческой службой США проведет 19 апреля в Алматы бизнес-завтрак «Глобальные и локальные тренды в информационной безопасности. Архитектура адаптивной защиты». Цели мероприятия: поделиться уникальным анализом опытного эксперта по глобальным и локальным трендам информационной безопасности; рассказать о системе адаптивной защиты; показать новые подходы к обеспечению защиты важных процессов и информации от краж, манипуляций и утечек.

Участники бизнес-завтрака узнают, как эффективно блокировать угрозы, выявлять нарушения и повысить скорость устранения уязвимостей.

Программа бизнес-завтрака

8:40 — 9:00 Сбор участников. Пэт Кэссиди, представитель консульства. Мирко Ледич, региональный директор McAfee в странах Восточной Европы, России, Казахстана и СНГ.

9:00 — 9:15 Приветственная речь. Консульство США и McAfee.

9:15 — 10:15 Бизнес завтрак и выступление независимого консультанта по кибер-безопасности. Тема аналитического отчета «Глобальные и локальные тренды в информационной безопасности». Канат Тулегенов, Experienced Cyber Security Professional. CISSP. Independent Consultant. Founder and moderator of «Information Security Community. Kazakhstan» (LinkedIn).

10:15–10:30 Перерыв

10:30–11:30 Презентация компании McAfee: «Архитектура адаптивной защиты». Айзада Кыдырбекова, представитель McAfee по развитию бизнеса в Казахстане.

11:30–11:45 Перерыв

11:45 — 12:30 Успешные примеры сотрудничества McAfee в СНГ. Приглашение к сотрудничеству. Милош Хрнкар, директор McAfee по развитию бизнеса в странах Восточной Европы, России, Казахстана и СНГ.

12:30 — 13:00 Сессия вопросов и заключительное слово.

К участию в мероприятии приглашаются специалисты, ответственные за обеспечение сохранности конфиденциальной информации, директора ИТ-департаментов, начальники отдела информационной безопасности. Для участия в мероприятии необходимо связаться с Нурланом Жангариным.