Marvel Kazakhstan начинает продажи смартфонов OnePlus

Компания Marvel Kazakhstan подписала эксклюзивный контракт на поставки смартфонов и аксессуаров под брендом OnePlus на территорию Казахстана и Киргизии.

Самый ожидаемый смартфон от OnePlus — 3T — появился на полках магазинов в начале марта. Модель представлена в премиум-сегменте и позиционируется как прямой конкурент флагманам известных мировых производителей по более доступной цене. На текущий момент OnePlus 3T считается одним из самых производительных смартфонов в мире, что подтверждается тестами известных бенчмарков для мобильных устройств.

Смартфон OnePlus 3T является обновленной и улучшенной версией OnePlus 3, который многие эксперты отрасли назвали «убийцей флагманов» и лучшим смартфоном прошлого года. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 821 устройство работает на 10% быстрее и экономит заряд на 5% лучше, чем его предшественник. OnePlus 3T работает под управлением собственной оболочки Oxygen OS 4.0, созданной на основе Android 7.0 Nougat. Емкость аккумулятора увеличена с 3000 до 3400 мАч. Корпус сделан из авиационного алюминия, на котором не остаются отпечатки пальцев. OnePlus 3T доступен в двух вариантах расцветки: темно-серый Gunmetal и золотистый Soft Gold. Благодаря 16-мегаписельной камере Sony IMX298 с диафрагмой f2.0 OnePlus 3T может соперничать с флагманами самых известных брендов. Стоит также отметить такие технические характеристики, как диагональ дисплея (5,5 дюйма), объем оперативной памяти (6 Гб) и поддержку технологии Dash Charge. В продаже будут две версии смартфона — с внутренними накопителями на 64 и 128 Гб.

Обновленная версия самого производительного смартфона в истории OnePlus 3T официально поступила в продажу в Казахстане. Уже сейчас его можно купить в сетях магазинов «Белый ветер» и «Мечта».

OnePlus была создана в декабре 2013 года. За два с лишним года вендор стал одним из лидеров международного рынка мобильных устройств и уже завоевал популярность во многих странах мира благодаря линейке смартфонов, которые сочетают качественные материалы, высокопроизводительные компоненты, современный дизайн и при этом доступную цену. Еще одна особенность смартфонов OnePlus — собственная операционная система OxygenOS на базе Android.