В настоящее время идет обсуждение проектов, которые могут быть включены в цифровую повестку ЕАЭС до 2025 года.

Реализацию цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили представители стран Союза и Евразийской экономической комиссии. С этой целью делегация комиссии, возглавляемая членом коллегии (министром) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карине Минасян в феврале-марте посетила Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

«Вызовы цифровой трансформации требуют консолидации усилий стран ЕАЭС, — считает Карине Минасян. — Сохранение субъектности в цифровом пространстве, накопление конкурентных цифровых активов с использованием преимуществ, которые предоставляет интеграция, и расширение экспорта цифровых товаров и услуг — вот реальные задачи, которые Комиссия предлагает решать совместно».

Цифровое развитие в Союзе требует реализации сквозных проектов, принятия мер, направленных на поощрение и стимулирование развития новых отраслей и отраслевых сегментов, нужны общие правила использования информационно-коммуникационных технологий во всех сферах экономики и развития благоприятной цифровой среды для осуществления экономической деятельности.

Главной целью консультаций было обсуждение проектов, которые могли бы быть включены в цифровую повестку ЕАЭС до 2025 года. Это могут быть проекты промышленной кооперации на основе цифровых технологий; цифровые транспортные коридоры, безбумажная торговля; проекты сельского хозяйства и т.д.

Конкретные проекты предполагается рассматривать совместно через сеть центров компетенций цифрового развития. Предполагается вести работу по четырем направлениям: цифровая трансформация отраслей экономики и кросс-отраслевая трансформация; цифровая трансформация рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы; цифровая трансформация процессов управления, интеграционных процессов; развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение безопасности.

Обсуждались также механизмы для ускоренного запуска инициатив и системный подход к реализации сквозных проектов, обеспечивающих формирование цифровой экономики на всем пространстве ЕАЭС, создание цифровых активов внутри Союза и качественное повышение эффективности отраслей и общих рынков.

В результате цифровой трансформации экономики высвобождаются активные трудовые ресурсов, по оценкам экспертов, это может быть до 20% трудоспособного населения. Сквозные инициативы и проекты должны позволить людям влиться в новую экономику, в высокотехнологичные цепочки производства добавленной стоимости.

Все полученные наработки, по итогам выездных консультаций послужат отправной точкой к обсуждению цифровой повестки Союза участниками рабочей группы высокого уровня под руководством председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна. Решение о создании такой рабочей группы было принято на межправительственном совете ЕАЭС, в связи с тем, что цифровая трансформация обозначена одним из основных приоритетов комиссии в 2017 году, и уже очевидно, что этот процесс выходит за рамки одного-двух направлений.

Каждая из стран ЕАЭС уже накопила уникальные компетенции в цифровой экономике, именно за счет их объединения возможно ускорить процесс цифровой трансформации, минимизируя затрачиваемые ресурсы.