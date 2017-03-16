Для транзитных автоперевозчиков запущена информационная система «Сәтті сапар»

Цель — исключение физических контактов, сокращение сроков доставки грузов, исключение неоднократных проверок на дорогах.

Комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию РК начал работу по внедрению в пилотном режиме информационной системы «Сәтті сапар». Система внедряется в рамках проводимой работы по увеличению транзитно-транспортного потенциала страны. Целью является исключение физических контактов, сокращение сроков доставки грузов, устранение административных барьеров для транзитных перевозчиков, создание благоприятных условий перевозчикам и исключение неоднократных проверок на дорогах.

На сегодняшний день, ежегодно транзитом через РК следуют порядка 80 тысяч автотранспортных средств. Основные маршруты: Китайская Народная Республика — страны Евразийского экономического союза, транзит грузов следующих из Турции, России, Узбекистана, Кыргызстана и стран Европы. Для перевозчиков, планирующих осуществить транзитную грузоперевозку через Казахстан, регистрация в системе предлагается на добровольной основе.

Система функционирует следующим образом:

1. Перевозчик предварительно регистрирует планируемый проезд в информационной системе через веб-портал Sattisapar.gov.kz, с указанием пунктов пропуска, маршрута, номера разрешения и данных автотранспортного средства.

2. Система проверяет данные, присваивает уникальный номер, в электронном виде регистрирует сведения. Перевозчик может распечатать документ, где указаны все его внесенные данные. Перевозчику достаточно предъявить данный документ сотруднику органов транспортного контроля и при необходимости транзитный бланк разрешения (согласно нормам международных соглашений).

3. Сотрудники органов транспортного контроля посредством информационной системы проверяют данные, указанные в документе. В случае правильности внесения данных перевозчиком, автотранспортное средство проезжает без проверки, ставится электронная отметка о проезде.

При этом перевозчик через веб-портал может посмотреть дату и время проведения транспортного контроля, а также данные сотрудника, поставившего электронную отметку.

Сейчас «Сәтті сапар» внедрена в пилотном режиме, в последующем в информационной системе планируется регистрация перевозчиков, осуществляющих экспортно-импортные перевозки. В дальнейшем также посредством данной системы перевозчикам будет предоставлена возможность оформления необходимых разрешений в электронном виде через мобильное приложение.