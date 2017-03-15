В МИК РК прокомментировали борьбу с VPN и анонимайзерами

Речь не идет о 100% вычищении интернета, речь идет об ограждении добросовестных пользователей от нежелательной информации.

Борьба с VPN и анонимайзерами больше похожа на борьбу с ветряными мельницами. Об этом заявил заместитель председателя комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ МИК РК Михаил Комиссаров, передает Tengrinews.kz.

«При наращивании технических возможностей в плане борьбы с противоправным контентом всегда находятся какие-то альтернативные методы, которые эти ограничения стараются обойти. Те же самые VPN или анонимайзеры. В принципе, проблему с анонимайзерами мы решили, но, опять же, процесс их создания постоянен, как и выявление и блокирование. В какой-то мере это борьба с ветряными мельницами. Задача противодействия противоправному контенту — ограничить рядового пользователя интернета от риска наткнуться на нежелательную информацию случайно», — отметил Комиссаров на брифинге СЦК.

По его словам, если человек будет целенаправленно искать определенную информацию, он найдет способы ее получить. Поэтому речь не идет о 100% вычищении интернета, речь идет об ограждении добросовестных пользователей от нежелательной информации.