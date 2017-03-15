До 1 мая в столице Казахстана запустят ситуационный центр

Его работа будет синхронизирована с деятельностью главного операционного центра департамента внутренних дел города.

Городской ситуационный центр, созданный в рамках программы городских властей «Безопасность и комфорт столицы», начнет работу в Астане до 1 мая. Планируется, что новая структура будет тесно взаимодействовать с главным городским операционным центром департамента внутренних дел (ДВД), передает Digital Report.

Пресс-служба столичного акимата, рассказывая о программе, подчеркивает: «Документ включает в себя 172 мероприятия и два раздела — „Безопасность“ и „Комфорт“. К первому разделу относятся: обеспечение общественной безопасности, недопущение ЧС и готовность к последствиям, экономическая безопасность. Ко второму — удовлетворенность сервисом, качеством жизни и туристический комфорт. На сегодня полностью исполнено 19 пунктов, остальные 99 мероприятий находятся на стадии реализации». Так, до конца года планируется установить в Астане 10 тысяч камер видеонаблюдения, которые будут использоваться как сотрудниками полиции, так и городских служб.

По решению городских властей, к работе центра будут привлекаться эксперты, а также планируется выносить на всеобщее обсуждение вопросы обеспечения безопасности в столице в целом.