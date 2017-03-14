Казтелерадио сообщает об изменениях в составе правления

Тажибеков Искандер Ерманович назначен на должность первого заместителя председателя правления.

Пресс-служба АО «Казтелерадио» сообщила об изменениях в составе членов правления. Решением совета директоров от 28.02.2017 г. Тажибеков Искандер Ерманович назначен на должность первого заместителя председателя правления, члена правления АО «Казтелерадио». Смаилова Жанна Болатовна приступила к исполнению обязанностей заместителя председателя правления по административно-финансовым вопросам.

Тажибеков И. Е. окончил Алматинский Институт энергетики и связи, получил степень МВА в Международной бизнес школе IBS университета NARXOZ. Трудовую деятельность начал с должности инженера ЦППККТ ОАО «Казахтелеком» в 1997 году. В 2006 году занял должность директора ТОО «Техническая сервисная компания». В 2008 году начал трудовую деятельность в АО НК «Kazsatnet» с должности заместителя директора департамента эксплуатации сетей передачи данных, после чего занимал в компании должности директора департамента эксплуатации, заместителя председателя правления-технического директора с 2011 по 2014 гг. С января 2015 года до настоящего времени занимал должность заместителя председателя правления АО «Astana Innovations».

Смаилова Ж. Б. окончила Алматинский институт энергетики и связи, а также Высшую школу банковского дела, имеет 20-летний опыт работы в телекоммуникационной отрасли, в том числе на руководящих позициях. Трудовую деятельность начала в АО «Казахтелеком» в 1998 году с должности экономиста идо 2006 года занимала должности начальника финансово-экономической службы, директора центра по экономике и финансам, руководителя управления коммерческими проектами. В период 2006-2013 гг. продолжила трудовую деятельность в группе компаний Vimpelcom Group (ТМ «Beeline»), где была на руководящих позициях в ТОО «2DayTelecom», ТОО «TNS — Plus», ТОО «KZ-Trans», являлась членом наблюдательного совета мобильного оператора в Киргизии, была главным финансовым директором ТОО «Кар-Тел». С 2014 по 2016 гг. занимала должность управляющего директора по рискам АО «Казахтелеком».