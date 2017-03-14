На Всемирном мобильном конгрессе Lenovo представила целую экосистему устройств и сервисов во главе с новой линейкой смартфонов Moto G.

В конце февраля в Барселоне прошел очередной Всемирный мобильный конгресс, Mobile World Congress 2017 — пожалуй, одно из самых масштабных событий в мире мобильных устройств и технологий, который задает тренды в отрасли на целый год. Здесь представляют свежайшие разработки, презентуют новые устройства, подписывают значимые соглашения. По приглашению компании Lenovo Profit.kz посетил MWC 2017, где мы смогли одними из первых увидеть те мобильные новинки, которые будут доступны пользователям уже этой весной.

В первую очередь, конечно, хочется отметить, что Всемирный мобильный конгресс — это не просто выставка. Каждый производитель старается здесь представить свою концепцию, которая объединяет новые линейки гаджетов. Именно так поступила и компания Lenovo, заявив о целой экосистеме устройств и сервисов, знаменующих собой новую эру мобильности. Они отвечают всем потребностям современных пользователей и объединяют различные возможности подключения, современное аппаратное обеспечение и ориентированный на пользователя премиальный дизайн. Компания показала на MWC 2017 ряд новых устройств в различных форм-факторах: это и новейшие смартфоны, и мобильные ПК, и устройства-трансформеры.

С любой из представленных моделей пользователи смогут по достоинству оценить настоящую мобильность, которую предлагают современные технологии. Кроме того, компания Lenovo представила устройство с поддержкой технологии eSIM — LenovoConnect со встроенным модулем идентификации абонента. Эту технологию будут поддерживать сразу несколько устройств в модельном ряду Lenovo, что даст возможность пользователям выбирать оптимальный для себя тариф беспроводного доступа в интернет, в какой бы стране они ни находились. Среди новинок, представленных на стенде Lenovo в этом году: доступный планшет-трансформер Miix 320 с широкими возможностями интернет-подключения, два производительных мобильных ноутбука-трансформера (Yoga 720 и Yoga 520), семейство универсальных планшетов, которые подойдут для всех членов семьи, а также, конечно, самые «горячие» новинки — новое поколение смартфонов Moto G.

Moto G5 и Moto G5 Plus — новые «звезды»

В первую очередь хочется рассказать именно о смартфонах — их релиз был, пожалуй, наиболее ожидаемым, поскольку предыдущие поколения Moto G показали себя с наилучшей стороны. Как отметил в ходе презентации новинок Аймар де Ленкесен (Aymar de Lencquesaing), руководитель Motorola Mobility, смартфон Moto G стал наиболее продаваемым смартфоном компании. 26 февраля в Барселоне были представлены сразу 2 новинки, смартфоны Moto G5 и Moto G5 Plus, сочетающие в себе высокую функциональность и доступную стоимость.

Линейка устройств Moto G предлагает пользователю множество функций по доступной цене, и новые модели остались верны этому принципу. Новинки сочетают в себе современный дизайн и функциональность. В их оформлении использован металл (впервые в линейке Moto G), а за производительность отвечают восьмиядерные процессоры. К достоинствам моделей также относятся длительное время работы от батареи, наличие сканера отпечатка пальца и камера с быстрой фокусировкой.

Двухсимный моноблок в алюминиевом корпусе Moto G5 работает на 8-ядерном чипе Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 Ггц, имеет 5-дюймовый IPS LCD дисплей (1920×1080 точек) с защитным покрытием Gorilla Glass 3, 2 Гб оперативной памяти и 16/32 Гб внутренней, слот для карт microSD до 256 Гб, 13-мегапиксельную основную камеру и батарею Li-Ion 2800 мАч с функцией быстрой зарядки.

Moto G5 Plus также выполнен в формфакторе моноблока в алюминиевом корпусе, но работает на процессоре Snapdragon 625 (2 Ггц), оснащен более крупным дисплеем (5,2«), 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб внутренней с возможностью расширения за счет карт microSD до 256 Гб. Емкость батареи у Moto G5 Plus составляет 3000 мАч. Камера в этой модели 12-мегапиксельная, однако, в отличие от Moto G5, здесь имеется двойной автофокус и возможность записи видео в 4K.

Обе модели работают на Android 7.0. Их стоимость составит от 200 и 279 евро соответственно. Представители компании обещают, что новинки появятся и в Казахстане, однако точные сроки пока не называются.

Помимо самих смартфонов Lenovo представила новые функциональные чехлы Moto Mods. Среди новинок — чехол для быстрой зарядки, чехол для беспроводной зарядки, чехол для расширения емкости батареи, а также чехол-геймпад, превращающий смартфон в игровое устройство.

Следующими хитами презентации Lenovo стали мобильные ПК и планшеты Lenovo. Расскажем каждой линейке подробнее.

Универсальные планшеты Lenovo Tab 4 для детей и взрослых

Теперь в линейке Tab 4 — четыре устройства с современным дизайном и высокими техническими характеристиками, которые удовлетворят потребности каждого из членов семьи. Новые планшеты Lenovo Tab 4 объединили в себя все лучшее, что есть в планшетах серии и стали еще более совершенными. Модели Lenovo Tab 4 8 и Lenovo Tab 4 10 предлагают отличные мультимедийные возможности — они оснащены двумя динамиками и поддерживают технологию Dolby Atmos. В семейство также вошли две модели премиум-класса — Lenovo Tab 4 8 Plus и Lenovo Tab 4 10 Plus. Они обладают корпусами из двойного стекла, мощными процессорами и аккумуляторами, обеспечивающими до 12 часов работы без подзарядки, и дисплеями формата Full HD.

Компания Lenovo продолжает развивать концепцию планшетов и предлагает покупателям пакеты продуктов и сервисов, которые превратят Lenovo Tab 4 в детский планшет или высокопроизводительный рабочий мобильный ПК. С пакетом Kid’s Pack пользователь получит защитный бампер, который смягчит удары при падении устройства. Кроме того, настройки специальной учетной записи Lenovo Kid’s Account оградят ребенка от нежелательного контента, а веб-серфинг осуществляется при помощи браузера, который блокирует доступ к сайтам, занесенным в «черный список». Специальные настройки также позволят родителям установить время автоматического отключения планшета через заданный промежуток времени.

Другой пакет, Productivity Pack, дополнит любой планшет Lenovo Tab 4, превратив его в рабочую станцию. В пакет входит Bluetooth-клавиатура и специальный пользовательский интерфейс с панелью задач для быстрого переключения между приложениями, поддержкой многооконного режима, а также самых распространенных «горячих» клавиш. Кроме того, с пакетом Productivity Pack будет оптимизирована работа устройств ввода (компьютерной мыши и клавиатуры).

Планшет-трансформер Miix 320

Miix 320 — это доступный по цене планшет-трансформер с 10,1-дюймовым дисплеем стандарта Full HD (в максимальной комплектации), полноценной клавиатурой и модулем LTE (опционально). Новинка работает на процессоре Intel Atom X3, имеет до 4 Гб оперативной памяти и до 128 Гб внутренней, работает на ОС Windows 10. Miix 320 можно использовать как ноутбук для работы или как планшет, который удобно носить с собой. Без клавиатуры вес Miix 320 составляет 550 грамм, вес с клавиатурой — 1030 г. Новинка может проработать до 10 часов в автономном режиме.

«Устройство способно обеспечить функциональность планшета или стать полноценным ПК с оответствующим уровнем производительности и съемной клавиатурой», — отметили представители Lenovo.

Ноутбуки-трансформеры Yoga — дизайн, производительность и мобильность

Для тех, кому необходим производительный ПК, но при этом тонкий и легкий, являющийся универсальным инструментом не только для работы, но и для отдыха, компания Lenovo представила ноутбуки-трансформеры Yoga 720 и 520. Новинки будут доступны в комплектации с 13-, 14- или 15-дюймовым дисплеем.

Yoga 720 с 15-дюймовым сенсорным дисплеем — самый мощный ноутбук-трансформер в своем классе. Он оснащен процессором Intel Core i7 седьмого поколения (в максимальной комплектации), дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 1050, портом Thunderbolt 3 со скоростным интерфейсом подключения, а также емким аккумулятором, обеспечивающим до 9 часов работы в автономном режиме. А тем пользователям, для которых важна толщина корпуса, компания предлагает Yoga 720 с 13-дюймовым дисплеем. Этот девайс на 17% тоньше своего предшественника, всего 14,3 мм.

В целом, хотелось бы отметить, что стенд Lenovo вызвал очень большой интерес на MWC 2017 — новинки привлекли внимание посетителей выставки. Кстати, все новинки появятся в продаже в Казахстане, хотя точные даты пока не называются.