Защищать потребправа абонентов сотовой связи должен госорган

Создать такое ведомство предлагает Национальная лига потребителей

Необходимо сформировать государственный орган, который займется защитой потребительских прав пользователей сотовой связи. Об этом на пресс-конференции в Алматы заявила глава Национальной лиги потребителей (НЛП) Казахстана Светлана Романовская, передает Kapital.kz.

«Мы обратились в парламент с обращением на имя премьер-министра о создании госоргана по защите прав потребителей в сфере качества сотовой связи. Кроме того, чтобы они (сотрудники ведомства. — Ред.) проверяли, насколько антенны опасны или безопасны для здоровья людей», — рассказала Светлана Романовская.

Приоритетом своей работы в этом году НЛП сделает проверку качества сотовой и интернет-связи. На сегодняшний день у абонентов накопился целый ряд претензий к сотовым операторам, пояснила она. В течение 2016 года НЛП получила около 2 тыс. обращений с жалобами людей на неоправданное списание денег с их счетов, рассказала спикер. Все они были рассмотрены компаниями в допретензионном порядке обращения НЛП. После этого абоненты в лигу не обращались. Это означает, что их проблемы были решены, пояснила Романовская.

При этом она добавила, что неожиданные расходы своих абонентов на сотовую связь компании объясняют их безграмотностью. Если бы клиенты знали все о своих тарифах, то могли бы экономить. Например, на мобильном интернете во время поездок за рубеж. Сама Романовская с такими обвинениями не согласна.

«Я говорю провайдерам, объясняйте человеческим языком, при каком тарифе можно прочесть анекдот в интернете, а при каком посмотреть целый фильм. А также чтобы они рассказали, как потребитель может определить качество предоставляемых ими услуг», — сказала она.

Отговорки сотовых операторов о том, что за качество мобильного интернета отвечают не они, а некие посредники, спикер считает нарушением закона «О защите прав потребителей».

«Ответственность за качество товара или услуги несет тот, с кем мы заключаем договор на покупку. А в регрессном порядке пусть они (сотовые операторы. — Ред.) разбираются, с кем хотят», — заявила Светлана Романовская.

Еще одним важным нюансом взаимоотношений абонентов и мобильных операторов является использование личных данных их клиентов, продолжила она.

«Мы увидели нарушение не только прав потребителя, но и человека в работе одного из провайдеров. У него 50 „дочек“, которые имеют право использовать личные данные абонентов этой компании на свое усмотрение и для чего угодно. И никто из потребителей не обратил на это внимание. Мы направили запрос этому провайдеру, ждем ответ», — рассказала Светлана Романовская.